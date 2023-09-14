Сына президента США обвиняют в нарушении правил покупки оружия

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения в нарушении правил покупки огнестрельного оружия.
Прокуроры штата Делавер утверждают, что Хантер Байден пять лет назад при покупке пистолета скрыл, что употреблял запрещённые наркотики.
Всего 53-летнему сыну президента США предъявлены обвинения по трём пунктам — приобретение оружия по подложным документам, а также сокртии информации о подложных документах и пристрастиях к наркотикам при оформлении лицензии на оружие.
Хантеру Байдену может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, уточняет Bloomberg.
Адвокаты Байдена-младшего обвинения пока не комментировали. Ранее в юристы говорили, что обвинения выдвинуты несправедливо, поскольку они не соответствуют правоприменительной практике.
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