Сына президента США обвиняют в нарушении правил покупки оружия

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения в нарушении правил покупки огнестрельного оружия.

Прокуроры штата Делавер утверждают, что Хантер Байден пять лет назад при покупке пистолета скрыл, что употреблял запрещённые наркотики.

Всего 53-летнему сыну президента США предъявлены обвинения по трём пунктам — приобретение оружия по подложным документам, а также сокртии информации о подложных документах и пристрастиях к наркотикам при оформлении лицензии на оружие.

Хантеру Байдену может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы, уточняет Bloomberg.

Адвокаты Байдена-младшего обвинения пока не комментировали. Ранее в юристы говорили, что обвинения выдвинуты несправедливо, поскольку они не соответствуют правоприменительной практике.

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