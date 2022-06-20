Бывший мэр Киева подозревается в призывах признать "ДНР" и "ЛНР"

Бывший мэр Киева подозревается в публичных призывах к изменению государственной границы Украины. Об этом заявил Офис генпрокурора страны.

Ведомство не называет имени подозреваемого, но публикует фотографию этого человека, на которой скрыто лицо. Украинские СМИ сообщают, что речь идёт о бизнесмене Леониде Черновецком. Он возглавлял Киев в 2006-2012 годах.

По версии генпрокуратуры, на следующий день после вторжения России в Украину – 25 марта 2022 года – бывший мэр разместил в фейсбуке публикацию "о возможности и даже необходимости" признать границы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Издание "Страна" опубликовало скриншоты сообщений, из-за которых, предполагается, против Черновецкого и начали расследование. Это комментарии в фейсбуке, где сказано, что Россия наносит удары по "военным группировкам, которые силой пытались захватить Донецк и Луганск".

"Признают границы — и тут же всё и закончится! Россия — не ваш личный враг. На границе с непризнанными республиками всё остановится", — писал Черновецкий. Сейчас сообщения удалены.