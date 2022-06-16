Украина запретила деятельность "Партии Шария"

Суд во Львове запретил деятельность на территории Украины "Партии Шария". Имущество партии переходит в собственность государства.

В конце марта Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность нескольких оппозиционных партий по обвинению в связях с Россией. Под ограничения попали "Оппозиционная платформа – за жизнь!", которую ранее возглавлял бывший глава администрации президента Виктор Медведчук, "Партия Шария" и ряд социалистических партий.

Решение о приостановке работы партий принято на фоне продолжающегося вооружённого вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.

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