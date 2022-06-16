Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина запретила деятельность "Партии Шария"

Анатолий Шарий

Суд во Львове запретил деятельность на территории Украины "Партии Шария". Имущество партии переходит в собственность государства.

  • В конце марта Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность нескольких оппозиционных партий по обвинению в связях с Россией. Под ограничения попали "Оппозиционная платформа – за жизнь!", которую ранее возглавлял бывший глава администрации президента Виктор Медведчук, "Партия Шария" и ряд социалистических партий.
  • Решение о приостановке работы партий принято на фоне продолжающегося вооружённого вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.
  • В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG