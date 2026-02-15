Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, который был отправлен в отставку в связи с коррупционным скандалом в "Энергоатоме", задержали в ночь на 15 февраля при попытке выехать за границу. Изначально об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники, позднее задержание подтвердило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

В ведомстве добавили, что бывший чиновник был задержан в рамках дела "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике. Другие детали не приводятся.

По данным "Украинской правды", Галущенко сняли с поезда, поскольку у сотрудников пограничной службы был запрос от НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – чтобы получить информацию, если Галущенко соберется пересечь границу.

Как рассказали источники расследовательского проекта Украинской службы Радио Свобода "Схемы", бывшего министра доставляют в Киев с целью проведения следственных действий, в том числе, вручения подозрения и избрания меры пресечения.

10 ноября 2025 года НАБУ заявило о разоблачении деятельности преступной организации в "Энергоатоме". Утверждается, что участники схемы требовали у поставщиков и подрядчиков госкомпании 10-15% откатов от суммы контрактов, угрожая заблокировать платежи за уже предоставленные товары и услуги или отобрать статус поставщика. По версии следствия, участники схемы также отмывали деньги на защите энергообъектов" Энергоатома" от ударов России.

На следующий день в НАБУ сообщили о задержании пяти человек по делу "Энергоатома", в том числе действующих и бывших должностных лиц. Организатором схемы следователи называли бизнес-партера президента Владимира Зеленского и совладелеца "95 квартала" Тимура Миндича. Миндич задержан не был, потому что успел уехать за границу, впоследствии журналисты нашли его в Израиле; после раскрытия схемы Зеленский ввел в его отношении санкции.

В рамках этого дела бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышева арестовали на два месяца, бывшего министра обороны Рустема Умерова допросили, а у бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака провели обыск. Вскоре после этого Ермак подал в отставку.