18-летний сын бывшего министра юстиции и энергетики Украины Германа Галущенко, который недавно был отправлен в отставку в связи с коррупционным скандалом в "Энергоатоме", уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы, выяснили расследователи программы "Схемы" (Украинская служба Радио Свобода). Колледж называется College Alpin Beau Soleil, он находится в Швейцарии, и стоимость обучения в нем вместе с проживанием достигает $200 тысяч в год. Общая стоимость обучения сына украинского чиновника в этом учебном заведении за четыре года могла составить около $700 тысяч.

Галущенко указывал детей в своей поданной в Украине налоговой декларации – в том числе и после развода с их матерью в 2022 году и их выезда из Украины. Но при этом расходы на обучение сына он не декларировал. Сумма, которую украинский чиновник мог потратить на обучение сына при этом в разы превышает официальные доходы и задекларированные сбережения семьи Галущенко. Адвокаты экс-министра утверждают, что бывший чиновник вопросами образования сына в колледже не занимается: ими якобы занимается его бывшая супруга.

****

Журналисты заметили 18-летнего Максима Галущенко на фото с официальной страницы College Alpin International Beau Soleil в соцсети. Фотография была сделана на одном из мероприятий колледжа – на ней Галущенко-младший в футболке с логотипом учебного заведения. Фото было опубликовано в ноябре 2025 года:

College Alpin International Beau Soleil – один из самых дорогих колледжей Европы. Он был основан в 1910 году в швейцарских Альпах и занимает первые места в рейтингах самых элитных частных международных школ. В свое время там учились чемпион Формулы-1 Жак Вильнев, актриса и певица Шарлотт Генсбур, люксембургский монарх герцог Гийом, принцесса Дании Мари Кавалье.

Этот международный частный колледж-пансион для подростков расположен в курортном городке Виллар-сюр-Оллон недалеко от границы с Францией. Учебное заведение принимает детей в возрасте от 11 до 18 лет и работает с сентября по июнь. Контракт включает проживание, питание и базовое медицинское страхование.

Цена за обучение и проживание указана на официальном сайте заведения: в 2025-2026 учебном году плата составляет почти 133 тысяч швейцарских франков ($165 тыс.) для учеников 6-10 классов, и около 144 тыс. швейцарских франков (более $178 тыс.) для учащихся 11 класса.

Таким образом сейчас обучение Максима Галущенко в колледже стоит около 180 тысяч долларов в год. Еще более 25 тысяч швейцарских франков в год составляют расходы на медицинское страхование, различные поездки, культурные мероприятия. Колледж не оказывает финансовую помощь своим студентам и не предоставляет им стипендии.

О том, что в Швейцарии Максим Галущенко учится уже четвертый год, свидетельствуют фото, опубликованные на страницах колледжа Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 и 2025 годы:

В Европу семья Германа Галущенко, который в то время был министром энергетики, перебралась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сначала родные чиновника уехали в Испанию, а уже через несколько месяцев – в Швейцарию.

В мае 2022-го мать Максима Ольга Богданова, которая в то время еще была женой министра, писала в телеграмм-канале украинцев в Испании "Ukrainian Businesses in BCN": она искала перевозчиков для транспортировки вещей из Барселоны в Женеву. Параллельно, в тот же период времени она писала в другом телеграмм-канале, что "зарегистрировалась в кантоне Женева".

В августе 2022 Богданова сообщала еще в одном телеграмм-канале: "Сейчас нахожусь в Женеве с детьми, и очень надеюсь как можно быстрее вернуться в Киев и всех обнять".

Журналисты "Схем" разыскали фото бывшей жены Германа Галущенко с его детьми на набережной в Женеве. Среди них в том числе Максим:

Согласно данным из судебного реестра, Герман Галущенко и Ольга Богданова развелись осенью 2022 года. С этого времени Галущенко больше не указывал женщину в своей декларации, но продолжил декларировать детей среди членов своей семьи. Всего у Галущенко четверо детей, самый младший ребенок появился в декларации чиновника за 2023 год – причем со свидетельством о рождении в Швейцарии.

При этом в декларации Галущенко нет упоминаний о расходах на обучение его старшего сына в Швейцарии. В общей сложности, за четыре года, эти расходы могли достичь около 700 тысяч долларов. При этом по украинскому законодательству подлежат декларированию расходы декларанта, превышающие 151 400 гривен (50 прожиточных минимумов в Украине или чуть более $3500), подчеркивают авторы расследования.

****

Судя по имущественным декларациям Галущенко, все его доходы с приходом на госслужбу составляла лишь зарплата чиновника, а суммарные сбережения в разный период не превышали $380 тысяч, которые из года в год существенно не уменьшались.

В комментарии "Схемам" адвокат Галущенко сказал: "Герман Валерьевич не производил оплату за обучение сына в этой школе. Этими вопросами занимается бывшая супруга Германа Валерьевича".

Со ссылкой на слова бывшей жены адвокат также добавил, что "сумма обучения за год значительно меньше, чем 200 тысяч долларов". Но не предоставил никаких документальных подтверждений этой суммы и никак не прокомментировал тот факт, что фиксированная стоимость обучения прямо указана на сайте колледжа, а скидки и стипендии учебное заведение не предоставляются.

Согласно анализу журналистов "Схем", официальных доходов Ольги Богдановой вряд ли хватило на оплату обучения сына в швейцарской частной школе. Доходы Богдановой согласно декларации Галущенко за 2021 год, когда он в последний раз указывал ее как жену, составляли:

73 тысячи гривен ($1700) – зарплата в частной компании,

1,3 миллиона гривен ($30 тыс.) от предпринимательской деятельности,

80 тысяч гривен (около $1900) – доход, выплаченный самозанятому лицу.

Cбережения Богдановой за тот же год составили $170 тысяч наличными и более 80 тысяч гривен и $6 тысяч на банковских счетах.

"Схемы" обратились к НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) с вопросом, известно ли детективам об этих фактах и изучают ли они реальное происхождение средств на обучение сына бывшего украинского министра в одной из самых дорогих частных школ Европы. Пока ответа не поступило.

Отдельно фактами учебы сына чиновника могли бы заинтересоваться в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины: ведь если за обучение платил не сам Галущенко, то это может быть расценено как подарок члену семьи высокопоставленного чиновника, который также подлежит декларированию.

****

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, затем должность министра юстиции – с 17 июля по 19 ноября 2025 года.

Он был отправлен в отставку после того, как в ноябре 2025 года НАБУ заявило о масштабной операции в "Энергоатоме" Украины и разоблачении коррупционной съемы, которая действовала в компании. По данным следователей, участники схемы требовали у поставщиков и подрядчиков "Энергоатома" 10-15% откатов от суммы заключенных с ними контрактов, а иначе грозились заблокировать платежи за уже предоставленные услуги/товары или отобрать статус поставщика.

Организаторами схемы следователи считают бизнесмена Тимура Миндича, партнера президента Украины Владимира Зеленского по проекту "Квартал 95", и финансиста Александра Цукермана. Однако в ней были замешаны и другие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе в ранге министров. По данным следователей, в течение 2025 года Миндич влиял на экс-министра энергетики Германа Галущенко и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Центральным в схеме было решение правительства 2024, которое внесло "Энергоатом" в перечень предприятий, в отношении которых действует мораторий на взыскание долгов в судебном порядке. Участники схемы пользовались этим и угрожали, что деньги компании-подрядчики не получат вообще. Эти угрозы есть в прослушке, опубликованной НАБУ и САП.

"Ты можешь пойти в суд, суд скажет: есть мораторий, ты не можешь сейчас из "Энергоатома" забрать деньги. [Фигуранты] использовали эту ситуацию, чтобы давить на поставщиков. Мы захотим – не заплатим тебе, и ты с ним ничего не поделаешь. Они действительно настолько жестоко поступали с некоторыми поставщиками "Энергоатома", что те просто ушли с рынка. Некоторые перестали вообще работать, потому что их просто уничтожили таким путем", – рассказал детектив НАБУ Александр Абакумов по результатам прослушки.

НАБУ выяснило, что участники коррупционной схемы в энергетике передавали средства бывшему вице-премьеру Украины Чернышеву, которого называли Че Геварой. Полученные таким образом от компаний деньги фигуранты схемы отмывали через офис-"прачечную" в центре Киева: это помещение принадлежит членам семьи Андрея Деркача — бывшего депутата Верховной Рады Украины. Сегодня он работает сенатором в России, а в Украине обвиняется в госизмене. Деньги отмывали через сеть компаний-нерезидентов и находившихся за рубежом: в Дубае, Виргинских островах, Сейшелах, Кипре, Маврикии, Вене, Атланте и даже Москве.

Комментируя свое отстранение от исполнения обязанностей , Галущенко заявил, что "не держится за должность министра" и считает, что "отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный сценарий".

Официально Галущенко не получал подозрения в рамках спецоперации "Мидас", однако 21 ноября, по данным СМИ, приходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.