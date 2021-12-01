Бывшего начальника ангарской колонии арестовали по делу о взятке

Суд арестовал на два месяца бывшего начальника ангарской колонии №15 Андрея Верещака по делу о взятке, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на управление СК по Иркутской области. В апреле 2020 года ИК-15 произошел бунт, после которого многие заключенные пожаловались на пытки.

По версии следствия, Верещак получил от подчиненного 1 млн рублей, а в обмен на деньги принял решение не увольнять сотрудника за грубое нарушение трудовой дисциплины. Кроме того, в Ангарский городской суд направлено уголовное дело о превышении должностных полномочий Андреем Верещаком. Следствие утверждает, что в январе 2017 года начальник исправительной колонии за счет средств федерального бюджета, выделенных ИК-15, оплатил проведение лесопатологического обследования не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 тысяч рублей.

В апреле 2021 правозащитники проекта Gulagu.net сообщили о том, что обнаружили в иркутском селе Харат поместье, в котором предположительно живет полковник ФСИН и экс-начальник ангарской колонии №15 Андрей Верещак. По данным проекта, ему принадлежит коллекция оружия стоимостью 6-7 миллионов рублей, моторные лодки и танки-вездеходы. По данным авторов видео, все здания на участке – коттедж, баня, гараж, насосная и даже мебель, нарды и шахматы – сделано руками осуждённых в промзоне ИК-15.

10 апреля 2020 года бунт в ИК-15, по словам осужденных, начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. После чего он вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН его избили вновь. После этого в знак протеста раны себе нанесли все заключенные, находящиеся в бараке, – 17 человек. По другой версии, озвученной правозащитниками, заключенные выступили против ужесточения режима, когда из-за пандемии в учреждениях ФСИН Иркутской области запретили любые встречи с родственниками и передачи. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения.

В течение года после бунта осужденных колонии вывозили в другие ИК и СИЗО, где пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН, об истязаниях и изнасилованиях заключенных.