В колонии №2 Ангарска произошло массовое избиение заключённых

Заключенные исправительной колонии №2 в городе Ангарск Иркутской области объявили голодовку из-за массовых избиений сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитников.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что у одного из заключённых сломана рука, у остальных - гематомы по телу и на лицах. По словам правозащитника, голодовку объявили осуждённые, размещенные в ЕПКТ. (единое помещение камерного типа - самая строгая изоляция в ИК, - РС) Они протестуют против избиений и обысков со стороны бойцов спецназа ФСИН. По словам правозащитника, насилие над заключёнными продолжается с 15 июня. "Информацию подтвердили не только осужденные, но и сами сотрудники колонии", - сообщил Осечкин.

По мнению правозащитников, одной из причин массовых избиений могло стать назначение начальником ЕПКТ колонии №2 Александра Парыгина. До этого он работал старшим оперативником в ангарской колонии №15, где в апреле 2020 года произошел бунт.

В пресс-службе УФСИН по области журналистам Сибирь.Реалии отказались по телефону прокомментировать сообщения о побоях и голодовке. На письменный запрос ответ также не был получен. Правозащитники готовят обращения в Минюст России, генеральную прокуратуру и Европейский комитет по предупреждению пыток.

Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля 2020 года после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения.

В результате бунта пострадали несколько сотен заключённых, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. 11 апреля при разборе завалов одного из осуждённых нашли мёртвым. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых.

В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что бунт начался с того, что осуждённые сами напали на сотрудника колонии. Он, как утверждалось, госпитализирован с телесными повреждениями. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт был устроен некими "внешними силами". По его мнению, условия в колонии были приличными и предпосылок для возмущения со стороны осуждённых не было.