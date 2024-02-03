Суд в Равалпинди приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру к семи годам лишения свободы за быструю свадьбу после развода. Это третий приговор по уголовному делу, вынесенный Хану в течение недели.

Согласно решению гражданского суда, свадьба политика в январе 2018 года прошла в нарушении установленного в священном для мусульман Коране запрета женщинам выходить замуж сразу после развода, рассказывает Пуштунская служба Радио Свобода.

Бушра Биби развелась в ноябре и должна была выждать три месяца, в исламе этот период называется иддой. В феврале 2018 года Хан просил муллу провести свадьбу ещё раз, сообщала The Express Tribune.

Против Хана заведено больше 50 уголовных дел, в том числе — о терроризме. В августе 2023 года его приговорили к трём годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег. 30 января он был приговорён к 10 годам по обвинению в разглашении гостайны. 31 он вместе с женой были приговорены к 14 годам по обвинению в коррупции. Они отрицают все обвинения и называют их политическими.

71-летний политик возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год, пока не был отрешён от должности голосованием депутатов. Три приговора за неделю вынесены за несколько дней до назначенных на 8 февраля всеобщих выборов в стране. Его до выборов не допустили.

Его партии запретили использовать логотип в избирательных бюллетенях — в Пакистане, Бангладеш и Индии картинки печатают в бюллетенях, чтобы партию могли узнать неграмотные кандидаты.