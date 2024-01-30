Бывший премьер-министр Пакистана осуждён за разглашение гостайны

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его советник, бывший министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши приговорены к 10 годам тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны. Решение вынес специальный суд в Карачи во вторник, 30 января.

71-летний Хан уже находится в заключении. В августе 2023 года его приговорили к трём годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Он отрицает обвинения в свой адрес и называет своё преследование политическим.

Решение суда в Карачи вынесено за 9 дней до назначенных на 8 февраля всеобщих выборах в Пакистане, напоминает издание Dawn. Основанная Ханом партия "Движение за справедливость" была одним из лидеров предвыборных соцопросов, но суд запретил ей использовать логотип в избирательных бюллетенях. Это важно в условиях неграмотности около 40 процентов населения страны, многие избиратели не могут прочитать название партии в бюллетенях. Её кандидаты идут на выборы как независимые.

Хан — бывший профессиональный игрок в крикет, самого популярного спорта в Пакистане. Он возглавил правительство в 2018 году, победив на выборах после долгого пребывания в оппозиции. В 2022 году парламент, на фоне обострения политического противостояния, вынес ему вотум недоверия и отправил в отставку.

После смещения с должности против него было заведено больше 50 уголовных дел, в том числе — о терроризме. В мае 2023 года политик был задержан по обвинению в коррупции. Это спровоцировало массовые протесты в стране. Суд запретил Хану участвовать в выборах.