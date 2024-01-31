Бывшему премьеру Пакистана вынесли очередной приговор

Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану вынесли очередной приговор. Политик и его жена Бушра Биби получили 14 лет тюрьмы, пишет издание Dawn. На этот раз бывшего премьера обвинили в том, что он скрывал преподнесённые ему во время пребывания на государственном посту подарки. Хану запретили занимать государственные должности в течение десяти лет, также обоим предстоит выплатить штрафы в размере около трёх миллионов долларов.

Будучи премьер-министром Хан получил 108 подарков от иностранных лидеров и политиков, 58 из которых он оставил себе, сообщает издание.

В Пакистане правительственные чиновники должны передавать подарки от государственных деятелей других стран стоимостью чуть более 100 долларов в специальное хранилище – Тошахану. В случае, если они желали их сохранить, то требовалось заплатить 20% от их стоимости.

Вчера специальный суд в Карачи приговорил Имрана Хана и его советника, бывшего министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны.

71-летний Хан уже находится в заключении. В августе 2023 года его приговорили к трём годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Он отрицает обвинения в свой адрес и называет своё преследование политическим.

Хан — бывший профессиональный игрок в крикет, самого популярного спорта в Пакистане. Он возглавил правительство в 2018 году, победив на выборах после долгого пребывания в оппозиции. В 2022 году парламент, на фоне обострения политического противостояния, вынес ему вотум недоверия и отправил в отставку.

После смещения с должности против него было заведено больше 50 уголовных дел, в том числе — о терроризме. В мае 2023 года политик был задержан по обвинению в коррупции. Это спровоцировало массовые протесты в стране. Суд запретил Хану участвовать в выборах.

На 8 февраля в Пакистане назначены всеобщие выборы.