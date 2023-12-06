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Бывшего президента Перу освободили от срока за организацию убийств

Альберто Фухимори в суде, январь 2015 года
Альберто Фухимори в суде, январь 2015 года

Конституционный суд Перу освободил бывшего президента страны Альберто Фухимори, отбывавшего длительный срок в тюрьме за организацию убийств. С решением суда ознакомилось Associated Press.

Согласно постановлению, 85-летний Фухимори должен быть "освобождён" немедленно по "гуманитарным" причинам. Суд помиловал его ещё в 2017 году, однако впоследствии решение было отменено под давлением Межамериканского суда по правам человека. С тех пор велись юридические споры.

Фухимори приговорили к 25 годам тюрьмы в 2009 году. Тогда суд обвинил его в организации убийств 25 перуанцев, совершённых военным эскадроном смерти в период его президентства в 1990-х.

  • С 2011 года второе место на президентских выборах в Перу стабильно занимала дочь Фухимори – Кейко. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.

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