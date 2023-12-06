Бывшего президента Перу освободили от срока за организацию убийств

Конституционный суд Перу освободил бывшего президента страны Альберто Фухимори, отбывавшего длительный срок в тюрьме за организацию убийств. С решением суда ознакомилось Associated Press.

Согласно постановлению, 85-летний Фухимори должен быть "освобождён" немедленно по "гуманитарным" причинам. Суд помиловал его ещё в 2017 году, однако впоследствии решение было отменено под давлением Межамериканского суда по правам человека. С тех пор велись юридические споры.

Фухимори приговорили к 25 годам тюрьмы в 2009 году. Тогда суд обвинил его в организации убийств 25 перуанцев, совершённых военным эскадроном смерти в период его президентства в 1990-х.