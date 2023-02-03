Стрельба, популизм и закрытый Мачу-Пикчу. Причины протестов в Перу

Десятки убитых и сотни раненых, почти ежедневные массовые кровопролитные столкновения на улицах больших городов и в отдаленных провинциях, полупарализованная экономика и транспортный хаос – и полная неясность относительно того, что ждет страну в ближайшем будущем. Спустя несколько недель после отстранения от власти в Перу президента Педро Кастильо это латиноамериканское государство, одно из крупнейших и самых населенных в Западном полушарии, а также в последние годы во всех отношениях и одно из самых спокойных, превратилось в бурлящий котел.

7 декабря прошлого года в Перу в результате импичмента, объявленного Конгрессом, был отстранен от власти придерживающийся левых и социалистических взглядов президент Педро Кастильо. Вскоре он был арестован при попытке укрыться в посольстве Мексики и заключен под стражу на полтора года по предварительному обвинению в мятеже. Кастильо до этого сперва попытался распустить законно избранный многопартийный парламент, однако тот отказался выполнять его приказы, проголосовал за отставку самого Кастильо и назначил на должность главы государства его бывшую соратницу, вице-президента Дину Болуарте. Это решение было тут же поддержано всеми западными странами во главе с США. 14 декабря 2022 года генеральный прокурор Перу запросил для Педро Кастильо 3 года предварительного заключения.

Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом чуть более 51 процента голосов. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной. А бывший адвокат Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом в истории Перу. Хотя с 2011 года второе место на всех президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, бывшего перуанского президента, а фактически диктатора, в 1990-е годы.

После этого в разных регионах Перу, но в основном на юге и юго-востоке, начались массовые кровопролитные протесты, при разгоне которых полицией и силами безопасности погибли, по последним данным, около 60 человек. Манифестанты, костяк которых составляют бедные горнорабочие, крестьяне и студенты, в основном коренного индейского происхождения, требуют освободить Кастильо, распустить Конгресс, отправить в отставку Дину Болуарте и провести в стране досрочные президентские и парламентские выборы. Перу – одна из самых "индейских" стран Западного полушария, где доля коренного населения составляет, по разным данным, от 24 до 41 процента. Еще 50–60 лет назад каждый третий житель страны вообще не говорил по-испански. Также демонстранты выступают против экономического неравенства, бедности и высоких цен.

Уполномоченный по правам человека Перу Луис Альварадо 30 января на своей странице в Twitter написал: "На данный момент мы подтверждаем смерть 58 человек в результате общенациональной вспышки насилия. Из них 48 были убиты полицейскими и еще 10 – из-за инцидентов на перекрытых автотрассах". Перуанские правозащитники обвиняют армию и полицию в применении огнестрельного оружия. Полиция в свою очередь утверждает, что протестующие также хорошо вооружены, первыми активно идут на столкновения, провоцируют силы безопасности и используют самодельное оружие и взрывчатку.

В центре перуанской столицы Лимы сгорели несколько ценных исторических зданий. В южных регионах Перу тысячи протестующих напали как минимум на два полицейских участка (один из них сожгли), на крупные медные рудники и на несколько аэропортов, парализовав их работу. В стране введено чрезвычайное положение. Действующий президент Перу Дина Болуарте пообещала наказать причастных к беспорядкам и ужесточить меры против "вандалов", одновременно согласившись провести всеобщие досрочные выборы в апреле 2024 года. При этом она несколько раз подчеркивала, что другие требования участников антиправительственных выступлений она удовлетворить не может.

31 января Организация американских государств (ОАГ) выступила с призывом к действующим властям Перу – обеспечить демократическое управление посредством скорейшего проведения президентских и парламентских выборов. Кроме того, ОАГ заявила, что крайне обеспокоена чрезмерным применением силы со стороны перуанской армии и полиции страны, применявшей, по некоторым сообщениям, боевые патроны для разгона толп манифестантов, например, при штурме студенческого кампуса одного из главных перуанских университетов, имени Сан-Маркоса в Лиме, а также и в других местах.

С конца января в связи с возникшей ситуацией закрыта на неопределенный срок самая известная в мире перуанская достопримечательность – комплекс Мачу-Пикчу, древняя цитадель инков, входящая в список "Новых семи чудес света". Это было сделано, чтобы сохранить культурное наследие и избежать угрозы его разрушения. Все железные и автомобильные дороги, ведущие к Мачу-Пикчу из региональной столицы Куско, также периодически перекрываются по решению местного индейского "Фронта защиты интересов Мачу-Пикчу", который объявил о начале бессрочной забастовки с требованием отставки Дины Болуарте и возвращения к власти Педро Кастильо. Также закрыты и пограничные переходы и переезды на границе Перу и соседней Боливии, из-за чего в регионе возник транспортный и экономический коллапс – местные производители разных товаров и горнодобывающие предприятия несут большие убытки.

События в Перу уже заметно повлияли на ситуацию в мировой экономике. Перу является вторым в мире, после еще одной соседней страны, Чили, поставщиком меди на международные рынки (доля Перу – около 10 процентов), а также третьим в мире, после Мексики и Чили, производителем серебра и десятым по объемам поставщиком золота. Большинство шахт и рудников в перуанских горах, где добываются эти металлы, как и десятки видов других полезных ископаемых, идущих на экспорт в Китай, США, Европу, Японию и даже Россию, пока не приостанавливали работу – но вывозить свою продукцию они не могут.

Важным фактором является и то, что более половины этих горнодобывающих предприятий сегодня принадлежат компаниям из КНР – многие из которых при разных предыдущих властях получили лицензии на фактически ничем не ограниченную деятельность в перуанских провинциях. На принадлежащих им производствах не соблюдаются права работников, у которых часто нет никакой другой возможности трудоустроиться где-то еще, загрязняется окружающая среда и не соблюдаются базовые принципы безопасности – что отчасти также стало причиной массовых протестов.

Видеозаписи и фото из твиттера – протесты, туристы, панорамы и происходящее вокруг Мачу-Пикчу:

Недовольство социальным неравенством, нищетой, обездоленностью и бесправием во многих перуанских провинциях, копившееся годами, сегодня вырвалось наружу. При этом смещенного президента Педро Кастильо протестующие поддерживают явно за неимением другого вождя, который, как им кажется, мог бы отстаивать их интересы – так как левым политиком в общепринятом понимании его можно называть весьма условно. 53-летний Кастильо – бывший школьный учитель и профсоюзный активист, в юности в своем родном регионе Кахамарка, одном из беднейших в стране, служивший в местном отряде сельских патрулей "Рондас Кампесинас", созданных перуанскими крестьянами для защиты от боевиков ультралевой маоистской террористической группировки "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"). В родных краях Кастильо приобрел славу честного и очень простого в быту и общении человека, ставшего известным на всю страну примерно в 2017 году как лидер общенациональной забастовки учителей.

В октябре 2020 года он выдвинул свою кандидатуру на пост президента на всеобщих выборах 2021 года (в паре с Диной Болуарте в качестве вице-президента) от недавно сформированной социалистической партии "Свободное Перу". На предвыборных митингах Педро Кастильо обещал, что в случае его избрания откажется от президентского жалования и будет все так же жить на зарплату учителя, а министрам и членам Конгресса сократит зарплату в два раза. Стремительный политический взлет недавно не очень известного деревенского учителя стал для многих перуанцев большой неожиданностью. Основная причина успеха Кастильо, очевидно, заключалась в том, что он постоянно критиковал большую разницу в уровне жизни между столицей и крупными городами с одной стороны и сельской местностью – с другой. Такая позиция обеспечила ему значительную поддержку в деревнях – и в итоге победу на выборах.

Но придя к власти, Кастильо, очевидно, превратился в левого "аграрного популиста", использующего, как и многие другие латиноамериканские и в целом мировые лидеры нашего времени, грубую радикальную риторику. Атакуя большой бизнес и корпорации, добиваясь экономического равноправия для всех перуанцев, увеличения расходов на образование и здравоохранение, Педро Кастильо, убежденный католик, при этом придерживается весьма архаичных и консервативных взглядов на многие социальные вопросы – резко выступая против женского равноправия, абортов и однополых браков. Он сам до недавнего времени призывал к усилению роли армии и полиции, созданию проправительственных вооруженных группировок и восстановлению в Перу смертной казни.

Высказывая прямую поддержку социалистическому режиму Николаса Мадуро в Венесуэле, Педро Кастильо периодически ругался с самим действующим венесуэльским президентом – посоветовав, например, Мадуро забрать из Перу сотни тысяч венесуэльских беженцев обратно на родину. Кастильо как-то сказал, что все венесуэльцы приехали в Перу, "только чтобы совершать преступления", и что он дает им семьдесят два часа на то, чтобы покинуть его страну. Правда, дальше этих слов дело никуда не пошло.

Супруга смещенного перуанского президента Лилия Паредес – также учительница, однако по вероисповеданию она является евангельской христианкой, как и двое их детей. Вся семья Педро Кастильо до сих пор живет на хуторе в департаменте Кахамарка, где выращивает скот и овощи. В повседневной жизни Педро Кастильо, позиционирующий себя как представитель бедного крестьянства, почти всегда носит традиционное соломенное сомбреро, пончо и самодельные сандалии из старых автомобильных покрышек.

О том, что сегодня происходит в Перу, Радио Свобода рассказывает Марина Риди – юрист и предпринимательница, а также туристический гид, более 8 лет живущая в Лиме:

– Восприятие наших событий зависит от того, где именно ты живешь. Эпицентр всех протестов находится на юге Перу, вблизи границы с Боливией. Также активные манифестации идут и в центре Лимы. Их участники как раз с юга приезжают сейчас в столицу, чтобы протестовать и высказывать свое мнение. Везде же на севере Перу и в других районах Лимы (потому что исторический центр – это небольшая часть города) жизнь пока протекает так же, как она и раньше протекала, все достаточно спокойно.

– Несколько дней назад министр туризма Перу заявил, что самый знаменитый объект культурного наследия страны, Мачу-Пикчу, закрывается на неопределенное время из-за угрозы безопасности и ему самому, и туристам. И более того, что из-за протестов и насилия там на какое-то время сотни туристов оказались заблокированы, в том числе около 300 иностранцев. Дороги перекрыты, транспорта нет и так далее. Как это все было?

– Я в это время как раз была там сама, когда с 19 января начались самые активные протесты. Это обычная дурная практика, на самом деле, вообще во всей Латинской Америке – если местные жители чем-то недовольны и хотят высказать свое мнение, то они блокируют и федеральные трассы, и остальные дороги, и по сути останавливают всю деятельность других людей, которые к их претензиям не имеют никакого отношения. Сейчас произошло то же самое. Манифестанты повредили железнодорожную полосу, и поезд к Мачу-Пикчу два дня не мог ходить вообще. И часть туристов, которые уже были на Мачу-Пикчу, либо те, кто поднялся туда пешком (там такая опция тоже есть), особенно настойчиво пожелавшие там побывать в этот момент несмотря ни на что, где-то на сутки, да, там застряли. Потом власти как-то пустили аварийный поезд и всех вывезли.

Поскольку Мачу-Пикчу – одна из самых известных достопримечательностей Перу, ходили слухи, что протестующие, видимо, чтобы привлечь к себе внимание, скоро попытаются и туда наверх пойти, чтобы что-то и там повредить, дорогу либо сам комплекс. Это всех напугало, и из-за того, что они постоянно или железнодорожную полосу блокировали, либо где-то что-то еще ломали, власти решили, раз сейчас комплексу все равно невозможно нормально работать, лучше для сохранения всей инфраструктуры на данный момент его закрыть. Когда Мачу-Пикчу откроют для посещений – пока неизвестно.

– В стране вообще ведь действует чрезвычайное положение. В каких деталях это проявляется?

– Пока только в том, что у полиции и армии стало больше полномочий в конкретных ситуациях. Плюс в регионе Пуно, где идут самые активные протесты, это приграничная с Боливией часть страны, теперь действует комендантский час.

– Убитых и раненых с обеих сторон уже очень много, это подтвержденные факты. Откуда взялось это ожесточение, такая непримиримая готовность идти в бой до конца, даже с угрозой для жизни? И почему полиция так жестока, с готовностью открывает огонь?

– Во-первых, в протестах участвует, в процентном отношении, небольшое количество перуанцев. В Перу живут почти 33 миллиона человек. А во-вторых, это достаточно подтвержденная информация, во время всех столкновений, в разных местах, которые попали на видео, в толпе было много провокаторов. Я не хочу утверждать, что общая масса демонстрантов с готовностью применяет силу. Но есть среди них некоторые "активисты", которые и провоцируют стычки с полицией. Да, в основном, я видела сама, недовольные мирно протестуют и высказывают свое мнение. Но часть их изначально явно не настроена на какой бы то ни было диалог и ведет себя очень агрессивно. На днях, например, в Куско закидали камнями обычный рейсовый автобус, который мимо ехал, с такими же простыми бедными людьми.

В Перу живут почти 33 миллиона человек

Насчет полиции: я считаю, это неправда, что она с готовностью открывает огонь. Обычно до последнего используются водометы и слезоточивый газ. И среди полицейских также есть убитые. При этом все эти смерти сейчас расследуются прокуратурой, и на данный момент сложно утверждать точно, что именно и как случилось в каждой конкретной ситуации. Но не было таких случаев, по крайней мере я о них не слышала, чтобы начался какой-то мирный протест – и вдруг полиция открыла бы огонь на поражение, ни с того, ни с сего.

Географическо-административная карта Перу из твиттера:

– По ощущениям, это спонтанно вышедшие на улицы доведенные до отчаяния бедняки или же организованные группы каких-то боевиков? Потому что все выглядит как-то уж очень подготовленным.

– Я думаю, отчасти и те, и те. Такой факт: например, бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, известному своими радикальными взглядами, сейчас запрещен въезд в Перу. Наверное, тоже неслучайно? Явно те, кому происходящее на руку, играют на эмоциях многих перуанцев, страдающих от экономического кризиса, который начался в результате пандемии и продолжился в связи с разными политическими событиями в мире. За последние полтора года очень сильно выросли цены на всё, особенно на топливо и продукты питания. Инфляция самая высокая за последние 26 лет – примерно сейчас 8,5 процента. Кстати, если посмотреть на ряд соседних стран, то там инфляция еще больше, например, в Чили – 12 процентов. Понятно, что это ударило по наиболее бедным, незащищенным слоям населения, и естественно, недовольство вырвалось наружу. И есть некоторые политические группы ультралевой ориентации, которые это недовольство используют.

– А тут еще и война в Украине, и реакция на нее стран Запада. Я читал о том, что даже на Перу это все повлияло, в смысле роста цен, дефицита каких-то товаров, проблем с экспортом основных статей перуанской промышленности, горнодобывающей в первую очередь, проблем со сбытом. А перуанцы – люди для нас на другом краю света живущие – вообще интересуются темой войны в Украине? Знают, что происходит? Это как-то заметно в медийном пространстве, в разговорах?

– Сейчас наши местные проблемы вытеснили все другие темы на обочину. Но до начала нынешних протестов – да, было заметно, как тема российского вторжения в Украину освещалась постоянно во всех наших новостях. Разные люди подходили и меня спрашивали об этом. Конечно, и Украина, и Россия для них находятся слишком далеко, и, наверное, в общей массе перуанцы не очень интересуются тем, что там происходит. Но перуанцы более образованные, городские, постоянно пользующиеся интернетом, следящие за новостями, в том числе международными, – да, знают, что творится.

– Смещенный с поста президента Педро Кастильо – что он за человек? Он действительно ли радикальный левый или прагматик, который таковым прикидывается? Куда он вел страну? И по вашему мнению, и по словам ваших перуанских знакомых и друзей?

– Когда он пришел к власти, часть моих перуанских знакомых даже задумалась об эмиграции, потому что они боялись, что он сейчас начнет какие-то негативные кардинальные изменения. Поскольку партия, к которой он принадлежит, и то, что он высказывал во время своей избирательной кампании, – все это было достаточно радикально. Я не уверена в том, что сам по себе он самостоятельная фигура. Ему явно не хватало опыта и собственных знаний, ни экономических, ни политических. Поэтому часто у него и были такие противоречивые популистские высказывания. Хорошо, что за те полтора года, которые он пробыл на посту президента, Кастильо ничего ужасного и кардинально негативно на экономику повлиявшего не смог сделать. Скорее всего, он политик, за которым стояли другие люди, более опытные – и радикально настроенные. Но поскольку у нас в Перу действительно существует демократия и разделение властей, и Конгресс и Верховный суд – это абсолютно разные ветви власти, ничуть не зависящие друг от друга, провести кому-то вдруг радикальные реформы достаточно сложно.

В Перу действительно существует демократия и разделение властей

– Я слушал некоторые его речи, и мне он кажется малограмотным и неуравновешенным политиком. Может быть, он в чем-то благодушно настроен, он идеалист – но в речах и поступках его нет логики. Он горячо поддерживает режим Мадуро в Венесуэле – и тут же грубо его оскорбляет. Говорит о свободе и равноправии для женщин – и при этом заявляет, что, например, девушкам место на кухне, а не в университете. Кастильо призвал Перу выйти из Американской Конвенции по правам человека и восстановить в стране смертную казнь – и при этом без конца твердит об освобождении народа, угнетаемого крупным капиталом и "преступным империализмом", и так далее. Еще я обратил внимание на то, что Педро Кастильо предлагал, в числе прочего, создать какие-то странные проправительственные вооруженные формирования, видимо, крестьянские отряды, для "борьбы с терроризмом". А что, для Перу разве это еще актуально? Мне казалось, что вроде бы с массовым, по крайней мере, терроризмом в стране давным-давно покончено, и Перу до самого недавнего времени было одним из самых спокойных государств всего континента.

– Конечно, настоящая террористическая угроза – это неактуально для современного Перу. Если имеется в виду "Сендеро Луминосо", коммунистическая террористическая организация, пик активности которой пришелся на 80-е годы прошлого века, то сейчас она еще действует, но очень ограниченно, подпольно, в некоторых самых глухих регионах в джунглях. Но прямо на политику и на ситуацию в стране она давно не влияет. Ходят сейчас, опять же неподтвержденные, слухи, что, возможно, за сегодняшними протестами и действующими там провокаторами они и стоят. Но заявлять, что в Перу во время президентства Кастильо возникла какая-то террористическая угроза, как в прежние времена, точно нельзя. В основном все лозунги его были обращены именно к самым бедным слоям населения, это был основной его электорат, и он и оперировал какими-то понятными для них образами и штампами.

Я здесь живу уже довольно давно и активно путешествую и вижу, как меняется страна. Конечно, Перу – все еще развивающееся государство. Разумеется, у нас много экономических проблем. Но в последние годы перед пандемией в Перу наблюдался быстрый социально-экономический рост, это вообще была одна из самых активно растущих экономик в Южной Америке. Несмотря на то, что социальное разделение в Перу все еще достаточно большое, есть очень богатые люди, есть очень-очень бедные, но в любом случае начал появляться большой средний класс, и в целом благосостояние населения тоже росло. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас наше правительство и парламент смогут мирно разрешить эту ситуацию и экономика вновь начнет восстанавливаться.

Я знаю, что сейчас в протестах участвуют в том числе и студенты многих вузов, которые и до этого всего были известны как центры леворадикальных настроений, всегда так было. Но опять же – это же не вся молодежь? Повторю, что Перу – страна очень большая. Что касается активного участия индейского населения в нынешних волнениях – нужно учесть и их очень своеобразный общинный, архаичный менталитет. У них очень коллективное сознание, которое влияет на многие действия жителей каждой деревни.

Многие перуанцы до сих пор в провинциях живут и мыслят в формате своей коммуны, и мнение лидера той или иной коммуны целиком влияет на настроения всех остальных крестьян. Часто даже если человек сам не хочет участвовать в каких-то протестах, в перекрытии дорог, он вынужден идти со всеми – под угрозой потери собственного участка земли, например, или каких-то других привилегий в рамках этой коммуны. Поэтому, в общем, нужно в каждой ситуации отдельно разбираться.

К сожалению, последние всеобщие выборы, 2021 года, когда как раз президентом стал Педро Кастильо, показали, что перуанское общество очень сильно поляризовано. Тогда во втором туре Кастильо опередил своего оппонента Кейко Фухимори, представлявшую правую партию, с почти минимальным отрывом. И уже тогда в обществе начались волнения, и очень многие переживали, что все это может привести к каким-то весьма плохим последствиям.