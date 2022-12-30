Война и стихийные бедствия. 2022 год в спутниковых фотографиях

В прошедшем году многое было "впервые в 21-м веке" – в первую очередь, конечно, речь идет о полномасштабной войне в Европе. За время этой войны мы успели убедиться в том, насколько важно для соперничающих сторон иметь развитую сеть спутников в космосе. Именно спутниковые снимки, по мнению экспертов, обеспечили Украине преимущество в первые месяцы после российского вторжения: пока россияне практически "вслепую" атаковали украинские города с картами 80-х годов прошлого века, ВСУ имели доступ к актуальным спутниковым фотографиям высокого разрешения. У России спутников, способных делать такие снимки, практически не осталось.

Коммерческие спутниковые снимки также позволили журналистам провести несколько расследований – например, именно благодаря ним Радио Свобода смогло еще в середине октября предсказать скорый уход российских войск из Херсонской области Украины. Спутниковые снимки позволяют взглянуть под новым углом (в прямом смысле слова) и на другие заметные мировые события: природные катаклизмы, спортивные состязания и достижения науки. Радио Свобода публикует самые интересные сцены, которые удалось запечатлеть спутникам в 2022 году. Январь

15 января 2022 года произошло самое мощное извержение вулкана в 21 веке. Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай выбросил столп пепла, который всего за 30 минут поднялся на высоту 58 километров. Вулкан также выбросил в атмосферу огромное количество водяного пара. Извержение вызвало цунами в Новой Зеландии, США, Чили и Перу. В ноябре ученые-вулканологи признали его самым мощным за всю историю подобных наблюдений. На фото – первые выбросы пепла и дыма вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, зафиксированные спутником и опубликованные сервисом Planet.com 7 января, за 8 дней до начала извержения.

В конце января редкая для этих мест снежная буря пронеслась по Греции, накрыв белым покровом Афины. Несмотря на редкость такой погоды в этом регионе, это уже вторая подряд снежная зима в греческой столице. На этом снимке Planet.com, сделанном 26 января – занесенная снегом главная достопримечательность Афин, Акрополь. Февраль

4 февраля 2022 года в Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры. Спутники умеют не только делать фотографии, но и снимать видео – правда, пока лишь в черно-белом формате. Один из спутников SkySat, группировки из 21 спутника Европейского космического агентства, запечатлел тренировку лыжников перед финальными соревнованиями.

24 февраля началось полномасштабное российское вторжение в Украину, которое к концу года унесло жизни более 15 тысяч мирных жителей этой страны и десятков тысяч российских солдат (вместе с ранеными российские потери составляют более 100 тысяч человек). Войну Россия начала с массированных ракетных ударов, которые, впрочем, оказались гораздо менее эффективными, чем ожидало российское командование: ВСУ готовились к вторжению и незадолго до него передислоцировали свои силы из мест расположения, которые могли быть известны России. На фото выше – украинский военный аэродром в Чугуеве, недалеко от Харькова, после российского удара 24 февраля. Март

В Австралии в феврале, марте и апреле этого года произошло рекордное наводнение из-за непрекращающихся дождей. За время стихийного бедствия погибли 22 человека. На этом снимке, сделанном спутником 1 марта над городом Кулангатта, хорошо видно, как смешавшиеся с землей потоки воды затопили сельхозугодья и, пройдя через город, достигли океана.

На этом спутниковом снимке сервиса Planet.com, сделанном 15 марта – ставшая символом бесплодного упорства российской армии Чернобаевка в Херсонской области, где оккупировавшая город российская армия разместила свою авиацию на военном аэродроме. Аэродром в Чернобаевке неоднократно обстреливался ВСУ, пока россияне наконец не оставили его, как затем и всю правобережную часть Херсонской области, освобожденную Украиной в начале ноября.

В марте 2022 года успешно завершилась поисковая экспедиция, целью которой было найти затонувшую в 1915 году у берегов Антарктики британскую баркентину Endurance. Экспедицию, которая отправилась на ледоколе к Антарктике из Кейптауна в Южной Африке, профинансировал анонимный жертвователь, выделивший для этого более 10 миллионов долларов. Баркентина Endurance была частью британской Имперской трансантарктической экспедиции под руководством англо-ирландского исследователя Эрнеста Шеклтона. Целью было пересечь Антарктику в самом ее узком месте. Достигнуть этой цели участкам плавания так и не удалось, а Endurance был раздавлен льдами и затонул. Экипаж корабля спасся и выжил.



Endurance удалось обнаружить на глубине 3008 метров и примерно в четырех милях к югу от последней точки, зафиксированной в его капитанском журнале, который выжившим морякам удалось спасти. Обломки корабля удалось сфотографировать с помощью беспилотных подводных аппаратов, но поднимать их на поверхность нельзя: они считаются историческим памятником и должны навечно остаться на дне моря. Апрель

В марте 2022 года контейнеровоз Ever Forward ("судно-брат" контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал в 2021 году) сел на мель в Чесапикском заливе в США и застрял там на целый месяц. На этом снимке SkySat, сделанном 14 апреля 2022 года, видно, как баржи выгружают контейнеры с корабля, чтобы его можно было снять с мели. Май

После завершения работ по его сооружению "Чрезвычайно большой телескоп" (The Extremely Large Telescope, ELT) станет самым большим оптическим телескопом из когда-либо созданных за Земле. Его строят на вершине горы в пустыне Атакама, Чили, где уже находятся другие телескопы, в том числе "Очень большой телескоп" (Very Large Telescope, VLT). Зеркало "Чрезвычайно большого телескопа" позволит собирать в 15 раз больше света, чем способен любой из существующих на сегодня телескопов в мире. Телескоп будет оснащён уникальной адаптивной оптической системой из 5 зеркал, которая способна компенсировать турбулентность земной атмосферы и даст возможность получать изображения с большей степенью детализации, чем орбитальный телескоп "Хаббл". Июнь

С 10 по 13 июня 2022 года атмосферные потоки обрушились на Йеллоустонский национальный парк в США, что привело к рекордным за всю его историю наводнениям. Они нанесли парку, который пришлось закрыть впервые за 34 года, многомиллионный ущерб, а также привели к разрушениям в близлежащих населенных пунктах. На снимках SkySat от 22 июня 2022 года показаны лишь некоторые из многих пострадавших районов.

17 июня Китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий национальный авианосец, получивший название "Фуцзянь" в честь восточной провинции страны. "Фуцзянь" называют "самым большим и могучим военным кораблем, когда-либо построенным азиатской страной". На этом снимке Planet.com он запечатлен 15 июня, за два дня до спуска на воду. Июль

Этот месяц ознаменовался в Европе и северной Африке еще одним катаклизмом – небывалой жарой и вызванными ей лесными пожарами, которые затронули Францию, Испанию, Португалию, Грецию. На этом снимке – дым от лесных пожаров в районе марокканского города Уэззан, запечатленные спутником 14 июля.

В Германии тем временем жаркая погода привела к засухе, впервые за десятилетия обнажив некоторые участки дна реки Рейн и серьезно затруднив судоходство по нему. Август

Многие из вас могут помнить (хотя вряд ли могут выговорить) слово "Эйяфьядлайёкюдль" – так назывался исландский вулкан, извержение которого в 2010 году привело к выбросу в атмосферу гигантского количества пепла, парализовав полеты самолетов над северной Европой. В августе 2022 года напомнить о себе решил другой исландский вулкан, Фаградальсфьядль. Его извержение, которому предшествовала серия землетрясений, было не таким масштабным, как извержение Эйяфьядлайёкюдля – но позволило спутникам сделать несколько красочных снимков.

В конце лета и в начале осени в Пакистане не прекращались стихийные бедствия, вызванные муссонными дождями. В стране было прервано воздушное, автомобильное и железнодорожное сообщение, разрушены или повреждены десятки тысяч домов, погибло более полумиллиона голов скота. Только в провинции Синд число подтвержденных жертв наводнения достигло 320 человек. На этом фото – разрушенные водой жилые дома в городе Наушера в другой пакистанской провинции, Хайбер-Пахтунхва. Снимок сделан 29 августа.

В это же время Китай переживал одну из самых сильных в своей истории засух. Знаменитая река Янцзы обмелела, как и связанные с ней протоками озера. На этих фото – одно из крупнейших озер в Китае, Поянху, на спутниковых снимках Planet.com, сделанных 8 и 22 августа 2022 года. Сентябрь

Осенью начался сезон ураганов и тайфунов, затронувший Японию, Пуэрто-Рико, Мексику, США и несколько других стран. На этом фото – последствия урагана 4 категории "Иэн" на побережье Мексиканского залива во Флориде. Наибольший ущерб "Иэн" нанёс западной Кубе и юго-востоку США. Его жертвами стали более 150 человек, а ущерб составил более 50 миллиардов долларов.

26 сентября сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали не менее двух землетрясений в Балтийском море. В этот же день стало известно о масштабных повреждениях подводных газопроводов из России в Германию – сначала "Северного потока – 2", а затем и обеих веток "Северного потока – 1". Обследование газопроводов показало, что они были подорваны. Выяснить, на ком лежит ответственность за эту диверсию, до сих пор не удалось, но Россия неизменно обвиняет в случившемся США. Октябрь

8 октября на мосту через Керченский пролив, построенном Россией после аннексии Крыма, произошел мощный взрыв. Россия обвинила в нем Украину, хотя украинские власти не взяли на себя ответственность за случившееся. Повреждение железнодорожной нитки моста и одной из автомобильных полос привело к тому, что по мосту до сих пор запрещено движение гражданского большегрузного транспорта. Россия ответила на взрыв массированными ударами по украинской энергетической инфраструктуре. Ограничение движения по мосту является серьезной проблемой для российской группировки войск в Украине, поскольку "сухопутный коридор" в Крым через частично оккупированную Запорожскую область местами находится в пределах досягаемости украинской дальнобойной артиллерии. Ноябрь

20 ноября в Катаре начался Чемпионат мира по футболу – из-за климатических условий в этой стране его пришлось перенести на осень и зиму. Чемпионат прошел на фоне критики в адрес властей Катара в нарушении прав человека и обвинений в адрес ФИФА в том, что право его проведения было предоставлено Катару за взятку. Вскоре после окончания турнира в Греции была арестована вице-президент Европарламента Ева Кайли: ее подозревают в том, что она за взятки помогала создать положительный образ Катара в ЕС, в частности, искажая информацию о незавидном положении трудовых мигрантов в этой стране.



Катар смог построить инфраструктуру для Чемпионата мира в ходе небывалого строительного бума 2009-2022 годов, обусловлено ростом нефтяных доходов. На этом видео, составленном из спутниковых снимков Planet.com – процесс сооружения национального стадиона Лузаил, на котором прошел финал ЧМ-2022. Декабрь