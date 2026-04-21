Бывшего редактора URA.RU приговорили к 5 годам колонии

Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего редактора регионального издания URA.RU Дениса Аллаярова к 5 годам лишения свободы за покупку оперативных сводок у родственника‑полицейского, сообщает "Медиазона" со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Дядя журналиста, который ранее также был осуждён, дал показания против племянника.

Бывшему редактору также присудили штраф 1,2 млн рублей и запретили заниматься журналистикой в течение четырех лет после освобождения.

Ранее по этому делу суд приговорил бывшего начальника уголовного розыска отдела полиции №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, дядю Аллаярова, к четырем годам лишения свободы условно и лишил его звания старший лейтенант.

Согласно версии следствия, Аллаяров заплатил Карпову 120 тысяч рублей за несколько полицейских сводок. Деньги журналист перечислял на карту своей бабушки. Карпов свою вину признал.

Журналист же настаивал, что сводки получал бесплатно, а деньги переводил на лечение бабушки. На допросе 1 апреля, по сообщению "Медиазоны", бывший редактор неожиданно признал вину.

В начале июня 2025 года силовики пришли с обысками в агентство URA.RU, квартиры Аллаярова, а также журналистов Сергея Бодрова и Анны Салымской. Аллаярова отправили в СИЗО.

Дело совпало по времени со сменой собственника URA.RU. Агентство, занимающее провластную позицию, перешло к холдингу "Ридовка" Андрея Ткаченко. Ранее его связывали с бизнесменами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым, активы которых впоследствии были национализированы.