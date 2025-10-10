Суд национализировал активы бывшего советника Чубайса

Суд в Екатеринбурге постановил изъять в доход государства активы бывшего советника Анатолия Чубайса Артёма Бикова и его делового партнера Алексея Боброва. В числе конфискованного имущества — крупный энергетический холдинг "Корпорация СТС", передаёт "Настоящее время".

В состав корпорации входит 38 энергетический компаний Урала. Их ежегодная выручка превышает 120 млрд руб., а валовая прибыль — 17 млрд руб, рассказывает "Коммерсантъ". У бизнесменов национализировали предприятия по переработке бытовых отходов. Среди изъятого имущества — "Сибирско-Уральская медиакомпания", которой принадлежит один из крупнейших в стране информационных сайтов Ura.ru. В издании в июне прошли обыски, против одного из редакторов Дениса Аллаярова завели уголовное дело.

По версии следствия, Биков и Бобров в 2015 году незаконно приватизировали "Облкоммунэнерго", которое принадлежало Свердловской области и скупили предприятия энергетического комплекса и из сферы переработки мусора за счёт незаконно полученных активо. Среди ответчиков — бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Его и Боброва задержали и отправили в СИЗО.