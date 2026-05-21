Бывшего служителя РПЦ отправили на психиатрическую экспертизу

Суд в Алматы постановил направить на экспертизу в психиатрический стационар бывшего иеромонаха Астанайской и Алматинской епархии Русской православной церкви Иакова Воронцова. Он известен тем, что является одним из немногих священников РПЦ, кто открыто осудил полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

С февраля Воронцов находится под стражей в СИЗО Алматы. О его направлении на экспертизу сообщает в четверг Азаттык Азия со ссылкой на постановление суда. Решение названо "мерой безопасности", которая может быть продлена.

Адвокат Воронцова Галым Нурпеисов отметил, что вопрос о проведении экспертизы следствие поднимало еще в апреле, но защита отказалась. "И вот теперь ситуация развивается в таком ключе, что его принудительно направляют судом. С этим моментом мы категорически не согласны", - сказал Нурпеисов. Также, по его словам, защита обжалует решение как безосновательное. "Иаков Воронцов не проявлял никак признаков психического расстройства или страданий. Это нас очень сильно беспокоит. Мы беспокоимся за судьбу нашего подзащитного", – добавил адвокат.

Воронцова задержали 13 февраля нынешнего года. В тот же день суд арестовал его на 10 суток по административному делу об употреблении наркотиков. 23 февраля арестованный должен был выйти на свободу, но его отправили на допрос к следователю по уголовному делу. Позже выяснилось, что ему вменяют содержание наркопритона и хранение наркотиков без цели сбыта.

Иаков Воронцов осудил полномасштабную войну в Украине в первые дни вторжения. Он также заявлял, что в Казахстане необходимо создать представительство автокефальной церкви, не подчиняющейся Москве. В 2023 году РПЦ лишила священнослужителя сана.

В декабре 2023 года против Воронцова в Казахстане возбудили уголовное дело о разжигании розни и вражды, после чего он обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться. Священник заявил, что к давлению на него причастны представители казахстанской епархии РПЦ, которые, по его словам, пытаются помешать ему создать в Казахстане независимую от РПЦ церковь. В мае 2025 года, Воронцов сообщил, что дело прекратили за отсутствием состава преступления. Представители Казахстанского митрополичьего округа РПЦ отрицают какую-либо причастность к уголовному преследованию в отношении отца Иакова, отмечает Настоящее время.