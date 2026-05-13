Бывшего сотрудника Минобороны РФ приговорили к 22 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника Минобороны России Алексея Милосердова к 22 годам лишения свободы и штрафу в размере миллиона рублей по делу о подготовке к подрыву зданий судов. Первые четыре года он должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, на пресс-релиз внимание обратила "Медиазона".

Милосердова признали виновным в госзимене, подготовке к теракту, прохождении обучения террористической деятельности, хранении взрывчатки и изготовлении взрывных устройств.

По версии следствия, "представитель украинских спецслужб" в марте 2024 года предложил обвиняемому "взорвать Тамбовский областной суд и Арбитражный суд Тамбовской области". Его задержали, как утверждается, во время подготовки к установке двух взрывных устройств, которые он до этого забрал из тайника в Московской области. Об этом сказал сам Милосердов, зачитав заранее подготовленный текст на видео, обнародованное пресс-службой ФСБ.

Согласно утечкам, обнаруженным "Медиазоной", ранее он служил старшим помощником военного прокурора в поселке Мулино Нижегородской области, а в 2017 году работал в управлении финансового обеспечения Минобороны по Ленинградскому военному округу. В 2021 году его электронная почта попала в утекшую базу подписчиков проекта "Умное голосование" Алексея Навального.

Как сообщал ранее правозащитный проект "Первый отдел", минувший 2025 год стал рекордным по числу приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами. По ним российские суды в прошлом году приговорили 468 человек. Оправдательных приговоров не было.