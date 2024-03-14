Бывшего участника войны в Украине осудили на 20 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего участника войны в Украине 23-летнего Станислава Ионкина к 20 годам колонии строгого режима по делу о пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Тогда в результате происшествия погибло 13 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ионкина признали виновным по статьям об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, уничтожении имущества и хулиганстве. Как сообщает ТАСС, Ионкин намерен вновь отправиться на войну после того, как приговор вступит в силу. Его адвокаты будут обжаловать решение суда.

По версии следствия, 5 ноября 2022 года, находясь в клубе "Полигон", бывший военнослужащий участвовал в потасовке, во время которой он выстрелил из сигнальной ракетницы и попал в потолок. Из-за этого началось возгорание. Площадь пожара превысила 3,5 тысячи квадратных метров.

Ионкин был задержан. Изначально ему вменили статью о причинении смерти по неосторожности. По ней он признал свою вину. Однако позднее к обвинению добавилась статья об убийстве. Тогда Ионкин отказался признать вину. Он настаивает, что не собирался кого-либо убивать.

По делу о пожаре также задержан владелец помещения, депутат Костромской областной думы от "Единой России" Ихтияр Мирзоев. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По данному делу также задержана директор компании "Империя", которая занималась организацией работы клуба, Наталья Беленогова. В МЧС России заявили, что инспекторы ведомства не проводили проверку противопожарной безопасности в клубе. Как пишет "База", в заведении работали только 3 эвакуационных выхода, ещё 4 были заперты.