В Костроме задержали депутата Областной думы от "Единой России" Ихтияра Мирзоева. Он владеет помещением ночного клуба "Полигон", в котором 5 ноября произошёл пожар. Мирзоеву предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Басманный суд Москвы отправил депутата в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.
В пожаре погибли 13 человек. В МЧС России заявили, что инспекторы ведомства не проводили проверку противопожарной безопасности в клубе. Как пишет "База", в клубе работали только 3 эвакуационных выхода, ещё 4 были заперты.
Ранее Мирзоев заявил, что "все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы "Империя", организовавшей работу заведения, не имеет". 7 ноября "Единая Россия" приостановила членство депутата Мирзоева в партии.
До этого по уголовным делам о пожаре в кафе были задержаны два человека. 23-летний Станислав Ионкин, использовавший пиротехнику, из-за которой, предположительно, началось возгорание, задержан в качестве подозреваемого по делу о причинении смерти по неосторожности. Второй задержанной стала директор ООО "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу кафе. Она является подозреваемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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