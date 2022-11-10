В Костроме задержали депутата Областной думы от "Единой России" Ихтияра Мирзоева. Он владеет помещением ночного клуба "Полигон", в котором 5 ноября произошёл пожар. Мирзоеву предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Басманный суд Москвы отправил депутата в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

В пожаре погибли 13 человек. В МЧС России заявили, что инспекторы ведомства не проводили проверку противопожарной безопасности в клубе. Как пишет "База", в клубе работали только 3 эвакуационных выхода, ещё 4 были заперты.

Ранее Мирзоев заявил, что "все помещения сдавал в аренду и никакого отношения к деятельности фирмы "Империя", организовавшей работу заведения, не имеет". 7 ноября "Единая Россия" приостановила членство депутата Мирзоева в партии.

До этого по уголовным делам о пожаре в кафе были задержаны два человека. 23-летний Станислав Ионкин, использовавший пиротехнику, из-за которой, предположительно, началось возгорание, задержан в качестве подозреваемого по делу о причинении смерти по неосторожности. Второй задержанной стала директор ООО "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу кафе. Она является подозреваемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.