Бывшего военного Тимофея Руденко арестовали в восьмой раз за год

Останкинский районный суд Москвы в восьмой раз за год арестовал бывшего военнослужащего Тимофея Руденко. Ему вменяется мелкое хулиганство. В чём именно оно заключалось, не уточняется. Руденко не знает, за что его на самом деле преследуют.

Тимофей Руденко служил военным психологом, но несколько лет назад уволился из армии. После начала войны в Украине он осудил её в посте и комментариях в социальных сетях.

Первый раз Руденко был задержан в мае 2022 года. По его словам, полицейские хотели, чтобы он признался в планировании теракта и подписал явку с повинной. Когда он отказался, на него составили протокол о мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции, и арестовали на 10 суток. С тех пор та же ситуация повторяется уже в восьмой раз с административными арестами на 10-15 суток. Несколько раз Руденко задерживали сразу после выхода из спецприёмника, где он отбывал предыдущий арест.

Руденко сообщал о том, что в спецприёмниках его избивали, пытали электротоком и угрожали изнасиловать.

Юрист "Первого отдела" Евгений Смирнов, комментируя историю Руденко, предположил, что на него "собирают" уголовное дело. "Пока неизвестно, какое именно, но совершенно очевидно, что они сейчас занимаются сбором информации, которая позволит возбудить дело. Может быть, оно будет связано с его профессией, с перепиской, да с чем угодно. Детали может знать только он. Я уверен, что к нему приходили оперативники с вопросами, из которых можно предположить, в какую сторону они копают", – сказал Смирнов.