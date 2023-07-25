Курский областной суд во вторник вынес приговор двум бывшим работникам оборонного предприятия по делу о госизмене и о приготовлении к диверсии. Бывшие супруги Сидоркины получили 17 и 13 лет лишения свободы и оштрафованы на 800 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Cледствие утверждало, что подсудимые собирали информацию о военных объектах на территории области и готовились подорвать железнодорожную ветку, по которой Минобороны возит военную технику.

ФСБ отчиталось о задержании "группы диверсантов" в Курской области в июле прошлого года. По данным ТАСС, Сидоркины были задержаны ещё весной. В сообщении агентства утверждается, что они дали признательные показания. Суд рассматривал дело с конца мая.