Госдума приняла закон о пожизненных сроках за госизмену

Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о пожизненных сроках за государственную измену. Сейчас уголовная статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Число приговоров по таким делам выросло после российского вторжения в Украину.

Документ также усиливает уголовную ответственность по статьям о диверсии и терроризме и устанавливает наказание за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует — из формулировок следует, что таковой, например, может быть признан Международный уголовный суд в Гааге, выдавший ордер на арест Владимира Путина.

Депутаты предлагают увеличить максимальный срок за совершение терактов до 20 лет вместо максимальных 15 лет по действующему законодательству. В статье о содействии террористической деятельности предложено увеличить минимальный порог с пяти до семи лет лишения свободы, а минимальное наказание за пособничество терроризму увеличить с 10 до 12 лет. Также ужесточается наказание за участие в террористическом сообществе. Теперь по этой статье может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ужесточается наказание по уголовной статье о диверсии. Теперь за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения может грозить до 20 лет лишения свободы. После начала войны в Украине в России выросло число обвинений в диверсиях. Раньше аналогичные дела часто рассматривались по более мягким статьям о хулиганстве или уничтожении имущества.

Также законопроект вводит новую уголовную статью о "содействии в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ". Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей.