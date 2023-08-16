Бывшие украинские военнопленные рассказали о пытках в СИЗО Таганрога

Бывшие украинские военнопленные рассказали "Би-би-си" о пытках в СИЗО № 2 в Таганроге: их били, унижали и недостаточно кормили.

"Би-би-си" поговорила с десятком украинских военнопленных – женщинами и мужчинами, находившимися в таганрогском СИЗО. Они рассказали, что в ходе ежедневных проверок и допросов сотрудники изолятора избивали их, применяли к ним электрический ток, угрожали им и запугивали, добиваясь ложных признаний.

Травмированным в ходе пыток не оказывали должную медицинскую помощь. Также пленных недостаточно кормили. Известно о как минимум трёх умерших в результате пыток и одной попытке самоубийства. Подобное обращение с военнопленными, как и сам факт содержания их в СИЗО, нарушает международное гуманитарное право.

"Би-би-си" отмечает, что ей не удалось провести независимую проверку рассказов военнопленных: российские власти не допускают в таганрогское СИЗО внешних наблюдателей, включая ООН и Красный крест, а Минобороны России несколько раз проигнорировало просьбу о комментарии. Россия отрицает факт жестокого обращения с военнопленными.

При этом детали рассказов собеседников "Би-би-си" были подтверждены другими военнопленными. Также, по словам уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца, о пытках в российском плену рассказывают "девять из десяти бывших заключённых".

Подобные цифры привела и ООН в своём июньском докладе о задержаниях гражданских лиц. Более 90% её респондентов, побывавших в российском плену, рассказали о пытках и жестоком обращении с ними. Россия отрицает факт удержания гражданских лиц.

Кроме того, в июле 2023 года о "сети российских тюрем для украинцев" рассказало Associated Press. Агентство поговорило с бывшими пленными, которые рассказали, что их подвергали пыткам, психологическому насилию и рабскому труду.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в ходе обмена пленными были освобождены более 2,5 тысяч украинцев. Ещё около десяти тысяч остаются в российском плену, предполагают правозащитники.