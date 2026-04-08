Бывших активистов "Весны" приговорили к срокам от 6 до 12 лет

Шесть бывших активистов движения "Весна" приговорены судом в Санкт-Петербурге к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет. Об этом сообщают корреспонденты "Медиазоны" и "Ротонды" из зала суда.

Приговорённых признали виновными по ряду политических статей - о создании экстремистского сообщества и участии в его деятельности, реабилитации нацизма, распространении так называемых фейков об армии, вовлечении в организацию массовых беспорядков, призывах к деятельности, которая сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

К 6 годам и двум месяцам приговорили Валентина Хорошенина, который ранее единственный из подсудимых признал вину и дал показания на других обвиняемых.

Евгения Затеева приговорили также к 6 годам и двум месяцам заключения. Сначала он признал вину, однако позже отказался от показаний.

Павел Синельников получил 7,5 лет лишения свободы, Василий Неустроев 10 лет, Ян Ксенженпольский 11 лет. Самый суровый приговор вынесен Анне Архиповой - 12 лет лишения свободы.

Дело было возбуждено в связи с призывами к антивоенным акциям в соцсетях, при этом тех, кто конкретно их размещал, устанавливать не стали. Прокурор объяснила это тем, публикации делались "с молчаливого согласия" всех активистов, признанного российскими властями экстремистским.

В 2022 году "Весна" призывала к антивоенным акциям, в том числе против мобилизации. Уголовное дело было возбуждено в июне 2023, тогда же были арестованы шесть человек, причём все они к тому моменту уже не состояли в "Весне". По данным "Медиазоны", в деле 21 обвиняемый. Как указывают Север.Реалии, большинству из них удалось покинуть Россию. По словам активистов, в России остались в основном те, кто уже вышел из движения. Уехавшие объявлены в розыск, дело против них выделено в отдельное производство и уже готовится к передаче в суд для заочного рассмотрения.

В качестве доказательства вины бывших активистов прокурор, как пишет "Ротонда" приводил, например, манифест движения, которое было основано в 2010-е годы и участвовало протестных акциях, которые тогда власти ещё согласовывали. В манифесте в частности говорилось, что нужно ликвидировать органы по борьбе с экстремизмом. Кроме того, подсудимых обвинили в организации несогласованных акций, призывах к дезертирству и осуждении действий армии России.