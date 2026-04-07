"Я прощаю вас, ваша честь". В России выносят приговор "Весне"

8 апреля, в среду, в зале 58 Горсуда Петербурга будет оглашен приговор по делу "Весны", пацифистского молодежного движения, выступающего против войны в Украине. Шестерых подсудимых – Анну Архипову из Новосибирска, Яна Ксенжепольского из Твери, Павла Синельникова из Барнаула, Василия Неустроева, Евгения Затеева и Валентина Хорошенина из Санкт-Петербурга – обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем, а также в организации массовых беспорядков, реабилитации нацизма и распространении "фейков" о российской армии. 25 февраля прозвучали последние слова подсудимых. Обвинение потребовало для них от 8 до 13 лет заключения. Приговор судья готовила более месяца.

Все шестеро были задержаны в июне 2023 года в своих города и доставлены в Москву, где их отправили по решению суда в следственные изоляторы. С тех пор они находятся в заключении. Слушания по делу начались летом 2024 года в Горсуде Петербурга и завершаются только сейчас, спустя почти два года.

Всего в деле около 20 обвиняемых, но большинству из них удалось покинуть Россию. По словам активистов, остались в России в основном те, кто уже вышел из движения. Уехавшие объявлены в розыск, дело против них выделено в отдельное производство и уже готовится к передаче в суд для заочного рассмотрения.

Легальное движение

Движение "Весна" в 2013 году создали в Петербурге в 2013 году активисты молодежных отделений "Яблока", движения "Солидарность" и "Оборона".

– Сначала это был чисто питерский проект, но к 2016 году движение разрослось, в регионах активисты стали сами открывать отделения. Это были уличные акции и общественные кампании против пенсионной реформы, обнуления Конституции и после 22 февраля 2022 года – против войны, разумеется, – говорит один из бывших участников движения Олег (имена всех собеседников изменены для их безопасности – СР). – "Весна" была самым заметным движением пацифистов в России. В декабре 2022 года состоять в нем стало опасно. Мне пришлось выйти из-за близких, за которых я отвечаю.

В декабре 2022 года Горсуд Петербурга признал движение "экстремистской организацией", а в мае 2023 года у 13 экс-активистов "Весны" прошли первые обыски. Троих из них – Романа Максимова из Великого Новгорода, Евгения Затеева и Валентина Хорошенина из Санкт-Петербурга – привезли в Москву на допросы.

Координатору "Весны" Богдану Литвину, которого в материалах дела называют "инициатором и идейным вдохновителем" движения, удалось к тому времени покинуть Россию. Но ОМОН устроил обыски в квартире его родителей.

Сам Литвин, как и многие другие участники движения, всегда подчеркивал мирный характер любых акций и публикаций "Весны". Несмотря на то, что ему удалось уехать, публично комментировать дело Богдан не пожелал. Российские власти в 2022 году объявили его в федеральный розыск. А в 2023 году Литвин был заочно арестован по делу о вовлечении в массовые беспорядки.

"В мае 2018 года акция "Он нам не царь" в Петербурге. В тот день мы, как обычно, заняли Невский проспект, что было на удивление удобно, так как на нем проходили ремонтные работы и поэтому он частично был уже перекрыт. В один момент мы дошли до Маяковской. Колонна остановилась и стало понятно, что дальше она не пройдет. А там, как специально, лежали вещи, которые могли бы использоваться для перехода протеста в столкновения с полицией, – вспоминает 3 февраля 2025 года Литвин в своем телеграм-канале. – Я думаю, таков и был план (так и хочется сказать, что имперских прихвостней). Я тогда почувствовал, что мы стоим у обрыва, после которого идет новое Болотное дело.

Тогда мы с коллегами начали громко орать "На Дворцовую". А так как "Весна" была самой дерзкой и мы пришли на несоглас с 11 флагами, то мы легко смогли организовать людей в колонну и развернуть их от места потенциальной бойни. Петербургского "Болотного дела" не случилось. Но уже через сколько-то минут, недалеко от Гостинки, в нашу колонну влетала толпа космонавтов, после чего наша уверенная в себе группа с 11 флагами заметно поредела. Я тогда забежал в первую попавшуюся дверь, а когда вышел, мы с оставшимися на свободе коллегами снова подняли флаги и пошли на Дворцовую.

Уже там стало понятно, что шествие выдыхается и больше ничего в тот день сделать не удастся. Мы начали сворачиваться, когда ко мне подбежало несколько человек в спортивках с криками "держи организатора" и кинули о будку информации, после чего меня сразу приняли менты и запаковали в автобус.

Так в Петербурге не случилось уголовного дела о массовых беспорядках. А я впервые отправился сидеть в спецприемник на Захарьевскую, после чего в скором времени начался иск на 11 миллионов за якобы вытоптанную траву (так называемое "Газонное дело", обвиняемыми по которому проходили Литвин и Денис Михайлова). По нему я до сих пор невыездной из России (даже находясь, увы, за ее пределами)".

"Дурдом, а не обвинение"

Помимо антивоенных постов в тг-канале движения участникам "Весны" следствие вменяет также якобы согласованный на онлайн-съезде движения в 2021 году манифест. Этот документ, по мнению силовиков, являлся "программой экстремистской деятельности". В нем, как утверждается в материалах уголовного дела, есть положения о воспрепятствовании работе госорганов, упразднении подразделений, занимающихся противодействием экстремизму и терроризму, а также о действиях, "способных нанести ущерб обороноспособности РФ".

– Если прочесть внимательно, в документе упоминается переход на контрактную армию, который на минуточку обсуждался в том числе депутатами, – говорит экс-участник движения Олег. –Причем тут "вывод", который сделал следователь: "организация ставит своей целью смену действующей государственной власти в Российской Федерации и кардинальное переустройство общественно-политической системы"?! А обвинение в "посягательстве на права граждан"? Мы же наоборот пытались их защитить. В том числе акциями против пенсионной реформы. Да, призывы к акциям были. Но исключительно мирным. И такие призывы даже не все подсудимые поддерживали. А в итоге всех судят в том числе за комментарий, который оставил левый пользователь под постом. По сути, пацифистов судят за экстремизм и реабилитацию нацизма. Дурдом.

По словам правозащитников, знакомых с делом, фигурантам вменяют две публикации. Одна из них датирована 10 мая 2022 года, и в ней рассказывается о том, как прошла акция 9 Мая "Они воевали не за это".

– В посте просто сообщалось об итогах акции: 6 задержанных увезли в изоляторы. Было несколько нападений в разных городах на людей с антивоенными плакатами, в том числе на петербуржскую художницу Елену Осипову, – говорит бывшая участница движения Ольга. – В одном из комментариев к посту анонимный пользователь написал о том, что надо в ответ применять силу. Никто из "Весны" этого пользователя не знает, но почему-то именно нашим ребятам вменяют его слова. Типа, если не стерли сразу комментарий (сейчас комментарии к постам канала отключены), значит согласны. Хотя это не так – призыв выходить на мирные демонстрации и "выходите громить все" это не одно и то же. К тому же один из тех, кому вменяют этот коммент – Женя Затеев, он вообще сидел в момент его написания в изоляторе. С 7 по 11 мая! Но и в целом центр "Э" (управление по противодействию экстремизму МВД) искал этого комментатора, но даже не нашел следов связи с ребятами. Потому что их нет.

Две самые опасные статьи – о "военных фейках" (207.3 УК РФ, посты о количестве погибших в "зоне СВО") и "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ" (280.4 УК РФ, за посты о дезертирстве) – вменяют, по словам собеседников Север.Реалии, троим бывшим участникам движения, которые к концу весны 2022 года уже не состояли в "Весне".

– Вмененные публикации начинаются августом 2022 года. Анна Архипова, Василий Неустроев и Ян Ксенжепольский к тому времени уже вышли из состава "Весны", – говорит Иван, правозащитник, знакомый с делом. – Павел Синельников выполнял функции скорее секретаря, чем организатора и тем более не "руководителя". Евгений Затеев вину признал в самом начале, а потом отозвал. При этом он ясно дал понять несколько раз, что пошел на сделку со следствием лишь для того, чтобы попрощаться с мамой и бабушкой (сейчас обе уже умерли, Евгения так и не отпустили на их похороны). И следователь нарушил свое слово. С тех пор предъявленных обвинений Евгений не признает – он не имел отношения к спорным постам и в целом к "экстремистскому сообществу". В каждом выступлении он говорит о неприятии насилия. Как и Павел в своем последнем слове. Как и Анна Архипова.

Затеев и Неустроев в 2022 году в "Весне" также официально не состояли.

– Насколько я знаю, он вышел из состава движения, но продолжал консультации по участию в выборах в качестве наблюдателя. По моим сведениям, это пока еще дело неподсудное, – замечает друг Неустроева Сергей. – Обвинять такого интеллигента в экстремизме и нацизме – это крайняя степень издевательства! Человек, который проводил лекции по избирательному праву бесплатно для всех желающих. Единственное, что он организовывал – сбор денег для помощи бездомным. Брошенных котов подбирал. Жил до ареста с бабушкой и дедушкой. И с котом.

По словам друзей Павла Синельникова из Барнаула, в 2023 году тот даже консультировался у юриста по поводу своего прошлого участия в движении. И юрист его успокоил.

– К тому времени "Весну" признали экстремистской и Павел вышел из нее. Как и все, кто решил оставаться в России, насколько я поняла. Он идейный человек, но не идиот же, – говорит подруга. – Тогда ему сказали, что раз дело прошлое, то не страшно. Юристы еще не предполагали, видимо, что судить начнут задним числом. И вообще стряпать дела на раз-два.

"Надеюсь, что теперь я смогу жить дальше"

26 февраля все подсудимые произнесли на суде последнее слово. Север.Реалии приводят отрывки из этих выступлений, опубликованных изданием MR7.

Павел Синельников:

"Какими словами выразить за эти 5-10 минут то, что длилось почти три года, весь этот абсурд, боль, страх, отчаяние, несправедливость? (…) Наконец завершился этот ненавистный процесс. Ненавистный, потому что экстремистский. Ведь экстремизм – это ненависть? Или что? Почти три года сужусь, а так до сих пор и не знаю, что это такое. Не было никакого преступного экстремистского сообщества, никто не планировал никаких преступлений, никаких общественно-политических действий не было. Никаких общественно-опасных последствий не было тоже. Не было нанесено никакого ущерба ни обществу, ни общественным интересам. Не было даже таких мотивов и намерений. И за это я заслужил десять лет? Прошу постановить оправдательный приговор".

Василий Неустроев:

"Нет, никто сейчас не призывает вставать с оружием в руках и строить баррикады. Не дай бог! Но это образец того, что древние вкладывали в понятие гражданина, отличая гражданственность и от безразличия, и от холуйства. И постулируя: безучастным быть нельзя! (...) Россия сильная, Россия переживет всех тиранов и диктаторов, как уже делала это раньше. Я знаю, Россия будет мирной, Россия будет счастливой, Россия будет свободной. И мы все вместе с ней. Спасибо".

Ян Ксенжепольский:

"У некоторых по результатам заседаний могло сложиться неправильное мнение, что я согласен со всем происходящим в нашей стране или, по крайней мере, не возражаю, а в нашем деле я оказался случайно. Последнее действительно правда. Но латентным лоялистом я не был и становиться им не собираюсь. С линией партии и правительства я не согласен был и так и остаюсь.

Однако с методами "Весны" я также не согласен. Я действительно не участвовал в деятельности движения "Весна". (…) Я не выходил и не призывал выходить на митинги, так как прекрасно знаю современную историю России и что подобные активности заканчиваются лишь массовыми задержаниями и уголовными делами.

Я не писал и не публиковал посты, содержание которых вызывает у меня множество вопросов и отвращение со стилистической точки зрения, за исключением небольшого количества".

Евгений Затеев:

"Я верил, что за это (признательные показания – ред.) следствие проявит гибкость. … Однако следствие не проявило этой гибкости, а я почти сразу начал осознавать, какую глупость сделал, проверил в какое-то снисхождение. Ведь в январе 2024 и в мае 2024 следствие могло, и я это утверждаю, могло проявить банальное человеческое понимание и организовать мою поездку на прощание с мамой и бабушкой. Я ведь знаю такие прецеденты. Но нет, ничего человеческого по отношению к врагу... Что-то внутри меня – совесть, нравственный долг, а может, девиз, который всегда был мне близок – "давайте строить мосты, а не стены" — очень хочет, чтобы я произнёс следующие слова. И поэтому – я прощаю вас, ваша честь, и вас, представители гособвинения. Я прощаю следователей, оперативников, судей других судов. Я прощаю всех, кто нарочно или нет причинил мне зло, за всё, что было сказано или сделано. Я прощаю всех, ради памяти моей мамы и бабушки. Я надеюсь, что теперь я смогу жить дальше..."

Анна Архипова:

"Самым тяжелым для меня стало обвинение в политической ненависти, так как ненависть – это то чувство, которое мне максимально не свойственно. Даже в самом отвратительном негодяе я стараюсь видеть хорошее. Это чистая правда. Я просто не способна на ненависть, так с детства было, – объяснила Анна. – Я хочу лишь лучшего будущего для России. Десять лет назад я думала поступать в военный вуз, даже проходила медкомиссии и тесты, но отказалась от этой идеи после разговора со знакомым. Узнав о моих планах, он, выживший ветеран Чечни, со слезами на глазах рассказывал, как погибали те, с кем он туда уезжал. Чуть ли не кричал на меня и сквозь слезы говорил: "Дура что ли? А что если война будет? Подумай, как будет мать без тебя".

Валентин Хорошенин, попросивший выступить последним, единственный, кто признал вину по вмененным статьям.

"Уважаемый суд, ошибку в своей биографии стереть невозможно, но, что точно реально, так это извлечь жизненный опыт и переосмыслить свои действия и составляющие мировоззрения. Полагаю, что без производства по настоящему делу это переосмысление у меня бы припозднилось. Постепенно но ушло высокомерное отношение к закону, были оставлены попытки отмолчаться и отсидеться, как и желание быть для всех хорошим.

Также за ошибки никогда не поздно принести извинения, и никогда не будет лишним сделать это повторно. В связи с чем вновь прошу прощения перед обществом и в особенности перед своими родными. Прошу суд при вынесении итогового решения по делу проявить милосердие и позволить мне вернуться к нормальной жизни для конструктивной самореализации на благо общества".

Самый большой срок обвинение запросило Анне Архиповой – 13 лет с лишением определенных прав на 12 лет и штрафом в 1 миллион рублей по обвинению по ст. 239, 207.3, 280.4, 212, 354.1, ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК.

12 лет лишения свободы с запретом размещать материалы в интернете и участвовать в общественных объединениях на 11 лет, а также штраф в 1 миллион рублей обвинение запросило Василию Неустроеву (ст. 239, 207.3, 280.4, 212, 354.1, 282.1 УК) и Яну Ксенжепольскому (ст. 207.3, 280.4, 212, 354.1, 282.1, 239 УК).

Евгению Затееву (ст. 239, 354.1, 282.1 УК) и Павлу Синельникову (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК) прокурор запросила 10 лет заключения с лишением определенных прав на 10,5 года.

Валентину Хорошенину (ст. 354.1, 282.1 УК) – 8 лет заключения.

Весна продолжается

24 февраля 2026 года в 4-летнюю годовщину войны против Украины и почти трехлетнюю годовщину заключения шестерых обвиненных по делу "Весны" движение опубликовало пост:

"Сегодня 24 февраля 2026 года. Полномасштабное вторжение длится уже 4 года, а война – почти 12. В эту ужасную дату для нас важно вновь обозначить нашу позицию по войне и тому, что мы сейчас должны делать.

Главное, на чем сейчас важно сфокусироваться российской оппозиции для прекращения войны – это работа с первопричиной вторжения – с авторитарным режимом.

Но это невозможно без обсуждения проблем, которые война вызвала для российского общества, и без восстановления субъектности. Положительные изменения должны идти снизу вверх. Только так Россия может стать страной, где во главе стоят права человека и мирная внешняя политика. Речь должна идти о системных изменениях, а не о простой смене лиц и вывесок".