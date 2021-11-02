Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение в мошенничестве бывшим президентам Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини. Об этом заявил во вторник офис Генерального прокурора страны.

Они обвиняются в незаконном присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков (чуть больше двух миллионов долларов) и подделке документов. Согласно версии следствия, Блаттер одобрил незаконный платёж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. Утверждается, что это нанесло урон международной федерации.

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Дело о выплате привело к отставке Блаттера и Платини со своих постов в 2015 и 2016 году соответственно. Обоим было запрещено занимать любые посты в футболе сначала на 8, а затем ещё на шесть лет.

В ходе расследования их дел функционеры получили ещё ряд обвинений в коррупции, в том числе — в незаконных выплатах спортивным чиновникам. Однако теперь 85-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини предстоит предстать перед Федеральным уголовным судом в Беллинцоне. Им грозит тюремный срок.