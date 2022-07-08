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Бывшие президенты ФИФА и УЕФА оправданы по уголовному делу о мошенничестве

Мишель Платини и Зепп Блаттер

Федеральный суд Швейцарии оправдал бывших президентов Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве. Они обвинялись в незаконном присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков (чуть больше двух миллионов долларов) и подделке документов.

Обвинение утверждало, что Блаттер одобрил незаконный платёж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. По версии следствия, это нанесло урон международной федерации. Оба функционера отрицали свою вину.

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