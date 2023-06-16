Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт приобрёл на аукционе суперъяхту "Альфа Неро", конфискованную властями Антигуа и Барбуд. Судно, согласно данным американского министерства финансов, принадлежало попавшему под международные санкции российскому миллиардеру Александру Гурьеву. Сам он это отрицал.
Власти Соединённых Штатов утверждали, что Гурьев купил яхту в 2014 году за 120 миллионов долларов. Он говорил, что только арендует её. Шмидту она досталась за $67,6 миллиона, передаёт агентство Bloomberg.
81-метровая яхта находится в Антигуа и Барбуде с февраля 2022-го, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В марте 2023 года власти островного государства заявили, что продадут её, если её хозяин не будет найден.
В конце августа 2022 года на аукционе на Гибралтаре была продана суперъяхта "Аксиома", которую связывали с попавшим под санкции российским миллиардером Дмитрием Пумпянским. Судно оценивалось в 75 миллонов долларов. Сумма покупки и имя покупателя не были названы.
- 63-летний Андрей Гурьев — бывший генеральный директор химического холдинга "Фосагро". Его состояние до введения санкций журнал Forbes оценивал в 6 миллиадов долларов. После попадания в санкционные списки он вынужден был покинуть пост главы компании и передать её акции семье. После этого журнал оценил состояние его семьи в 9,7 миллиарда долларов.
- 68-летний Эрик Шмидт был генеральным директором Google в 2001–2011 годах, он входил в советы директоров Apple и крупных IT-компаний, а также в попечительский совет российского фонда "Сколково". В 2023 году Forbes оценил его состояние в 16,2 миллиарда долларов.
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