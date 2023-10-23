Бывший глава фракции украинской Партии регионов в Верховной раде Александр Ефремов уехал в Россию и живёт в Москве, утверждается в расследовании проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода. В Киеве в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене, говорится в материале.

69-летний Ефремов в конце 90-х — середине двухтысячных 6,5 лет был главой Луганской области. Долгое время он возглавлял региональное отделение Украинского союза промышленников и предпринимателей, дважды избирался в Верховную раду от Партии регионов. Её тогда возглавлял Виктор Янукович. После победы Януковича на президентских выборах Ефремов возглавил фракцию правящей на тот момент партии.

После свержения Януковича Евромайданом Ефремов был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий при голосовании в Раде и разжигании межнациональной розни. В 2016 его обвинили в имущественном преступлении и посягательстве на территориальную целостность Украины. По версии обвинения, он организовал захват здания Луганской облгосадминистрации и способствовал захвату здания областного управления СБУ перед провозглашением республики пророссийскими сепаратистами. Сам он это отрицает.

С 2019 года против Ефремова не избрана мера пресечения, следует из материала "Схем", он свободно въезжал и выезжал из страны и неоднократно ездил в Москву. В середине марта прошлого года он пересёк западную границу Украины выехав поездом в Словакию. По данным журналистов, он живёт в находящейся во владении его сына квартире в элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы. Политик отказался от общения с журналистами.

На запрос "Схем" в офисе генпрокурора Украины ответили, что не знают, где находится Ефремов, пояснив, что, несмотря на открытые уголовные дела, к экс-депутату не применена мера пресечения и в розыск он не объявлен.

В Генпрокуратуре расследователям заявили, что судебные заседания по делам Ефремова не назначались. Они должны быть рассмотрены судом в Старобельске. Город с марта 2022 года находится под контролем России.