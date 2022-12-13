Мещанский суд Москвы признал бывшего главу правительства Дагестана Мухтара Меджидова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
Согласно приговору суда, в 2012 году Меджидов украл у российского министерства обороны 108 миллионов рублей, выделенных на производство радиолокационной системы посадки самолетов — радаров, обеспечивающих контролируемый подход военных самолётов к аэродромам. Эти деньги были выделены его компании "Русская радиоэлектроника", владеющей радиозаводом в Избербаше.
Осенью 2016 года сотрудники завода в Избербаше выходили на забастовку, пожаловавшись на невыплаты зарплат с начала года. Тогда директор предприятия Фиряз Фарманов рассказывал, что из 108 миллионов, полученных от министерства обороны, более 90 "ушли в неизвестном направлении", — рассказывала газета "Черновник".
"Госконтракты сорвались. За не выполнение заказа начислили штрафы. В 2014 году я стал директором, взял другой заказ, начал изготавливать детали и по сорванному контракту. Два изделия уже на стадии завершения, а на три не хватает денег", – рассказал он.
Фарманова суд посчитал соучастником Меджидова. Гособвинение затребовало для него семи лет лишения свободы. Его дело рассматривает Верховный суд России, передаёт Кавказ.Реалии.
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