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Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Анатолий Чубайс

Бывший глава "Роснано" и бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс попал в реанимацию. Об этом со ссылкой на его жену Авдотью Смирнову в своём телеграм-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак.

"Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги", – написала Собчак. Она также привела, по её словам, личный комментарий самого Чубайса о госпитализации в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. "Состояние средней тяжести, стабильное", – говорится в тексте.

Cиндром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц.

Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Год назад медики обнаружили первые полноценные свидетельства того, что он может возникать после заражения коронавирусом, вызывающим COVID-19. Они также обнаружили, что некоторые вакцины от COVID-19 повышают частоту развития синдрома, передаёт российское государственное агентство ТАСС.

  • В конце марта стало известно, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями и уехал из страны. По утверждению агентства Bloomberg, Чубайс выразил несогласие с вторжением России в Украину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что уехал чиновник из России или нет после отставки — его личное дело.
  • 67-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, министром финансов и главой Администрации президента при президенте Борисе Ельцине. Он был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 90-х годов прошлого века.
  • В апреле этого года сообщалось, что нынешний глава "Роснано" Сергей Куликов направил официальное письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить работу госкорпорации в 2010–2020 годах, когда её возглавлял Чубайс.

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