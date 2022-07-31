Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попал в реанимацию

Бывший глава "Роснано" и бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс попал в реанимацию. Об этом со ссылкой на его жену Авдотью Смирнову в своём телеграм-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак.

"Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги", – написала Собчак. Она также привела, по её словам, личный комментарий самого Чубайса о госпитализации в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. "Состояние средней тяжести, стабильное", – говорится в тексте.

Cиндром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц.

Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Год назад медики обнаружили первые полноценные свидетельства того, что он может возникать после заражения коронавирусом, вызывающим COVID-19. Они также обнаружили, что некоторые вакцины от COVID-19 повышают частоту развития синдрома, передаёт российское государственное агентство ТАСС.