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Бывший глава штаба Навального в Калининграде запросил убежище в США

Акция протеста 31 января в Калининграде

Бывший глава штаба Алексея Навального в Калининграде (штабы Навального признаны в России экстремистской организацией и запрещены) Александр Черников вместе с семьёй попросил в США политическое убежище. Об этом пишет пишет "Новый Калининград" со ссылкой на слова активиста.

Черников попросил предоставить ему политическое убежище, так как его "преследует государство": активиста дважды допрашивали по делу об экстремистской организации. Черников утверждает, что уголовное преследование грозит "всем, кто работал в штабах Навального с 2014 по 2021 год", - сообщает Север.Реалии.

В июне 2021 года Мосгорсуд признал и Штабы Навального экстремистской организацией. Ранее депутаты Госдумы в кратчайшие сроки в конце мая приняли закон о запрете для сторонников "экстремистских организаций" баллотироваться на выборах. На основании этого закона нескольких оппозиционных кандидатов, ранее поддерживавших Навального, не допустили в качестве кандидатов на выборы в Думу в сентябре - среди них был и Черников.

В ноябре в Уфе суд арестовал бывшую главу местного штаба Навального Лилию Чанышеву по обвинению в ораганизации экстремистского сообщества. Аналогичное дело расследуется в отношении самого Навального, который сейчас находится в колонии по другому делу, и его ближайших соратников. После возбуждения уголовных дел многие активисты, в том числе координаторы региональных штабов, уехали из России.

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