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Бывший глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко покинул Россию

Сергей Бойко

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, который возглавлял местный штаб политика Алексея Навального (штабы Навального признаны в России экстремистской организацией) вместе с семьей находится за границей и решил не возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Сергей Бойко находился в зарубежной командировке от российской компании. На прошлой неделе у него закончился контракт, и он должен был вернуться в Новосибирск. К эмиграции его подтолкнула история бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, арестованной по делу о создании экстремистского сообщества. По словам политика, "в материалах Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить регулярные свидания с семьей по расписанию".

"Поскольку я не вижу ни одного аргумента, как мое возвращение и помещение в СИЗО поможет российскому обществу справиться с узурпацией власти оккупантами, в ближайшее время мы с женой решили не возвращаться в страну", - написал депутат, добавив, что знает о "материалах" на него.

По словам политика, несмотря на все проблемы в России, ему нравится жить в Новосибирске, и он надеется вернуться домой как можно скорее. Бойко не уточнил, в какой стране находится, но пообещал рассказать подробности своего отъезда 1 декабря на своем ютьюб-канале. В этот же день он объявит, как поступит с мандатом депутата горсовета Новосибирска.

Другой оппозиционный депутат Антон Картавин заявил, что Бойко "остается депутатом, его помощники продолжат вести прием каждый вторник, работать на округе, на комиссиях и на сессии".

  • Около недели назад Россию покинула бывшая глава штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова. В своем сообщении в фейсбуке она также упоминала историю Чанышевой, которая, по её словам, "многое изменила и помогла понять, что нужно уехать".
  • 10 ноября суд в Уфе арестовал Лилию Чанышеву на два месяца, её обвиняют в создании экстремистского сообщества. В июне Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией Навального и сеть его региональных штабов. После этого против политика и его сторонников было заведено уголовное дело о создании экстремистской организации. По предъявленной статье Чанышевой грозит до десяти лет лишения свободы.

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