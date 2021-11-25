Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, который возглавлял местный штаб политика Алексея Навального (штабы Навального признаны в России экстремистской организацией) вместе с семьей находится за границей и решил не возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Сергей Бойко находился в зарубежной командировке от российской компании. На прошлой неделе у него закончился контракт, и он должен был вернуться в Новосибирск. К эмиграции его подтолкнула история бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, арестованной по делу о создании экстремистского сообщества. По словам политика, "в материалах Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить регулярные свидания с семьей по расписанию".

"Поскольку я не вижу ни одного аргумента, как мое возвращение и помещение в СИЗО поможет российскому обществу справиться с узурпацией власти оккупантами, в ближайшее время мы с женой решили не возвращаться в страну", - написал депутат, добавив, что знает о "материалах" на него.

По словам политика, несмотря на все проблемы в России, ему нравится жить в Новосибирске, и он надеется вернуться домой как можно скорее. Бойко не уточнил, в какой стране находится, но пообещал рассказать подробности своего отъезда 1 декабря на своем ютьюб-канале. В этот же день он объявит, как поступит с мандатом депутата горсовета Новосибирска.

Другой оппозиционный депутат Антон Картавин заявил, что Бойко "остается депутатом, его помощники продолжат вести прием каждый вторник, работать на округе, на комиссиях и на сессии".