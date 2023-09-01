Бывшего охранника нацистского концлагеря будут судить в ФРГ

В Германии предстанет перед судом местный житель, в молодости служивший охранником в нацистском лагере смерти Заксенхаузен. Прокуратура города Гисен предъявила ему обвинения в пособничестве убийству более трёх тысяч невинных людей. Имя обвиняемого не называется. Ему 98 лет.
В заявлении прокуратуры указано, что обвиняемый работал в концлагере с июля 1943 по февраль 1945 года. На тот момент ему ещё не исполнилось 18 лет, поэтому его дело будет рассматриваться судом по протоколу для несовершеннолетних.
В октябре 2022 года обвиняемый был обследован комиссией врачей, которая заключила, что он достаточно физически и психически здоров, чтобы участвовать в судебном процессе.
- В ФРГ до сих пор идут процессы по делам нацистских преступников, несмотря на то, что последние из них уже очень пожилые люди. В прошлом году к пяти годам тюрьмы был приговорён ещё один бывший охранник концлагеря Заксенхаузен. На момент приговора ему был 101 год. К двум годам лишения свободы условно была приговорена 98-летняя немка, во времена национал-социализма работавшая секретарём-машинисткой в концлагере Штуттхоф на территории современной Польши. Суд счёл её причастной к убийству более 10500 узников.
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