Бывший охранник Путина рассказал о своём бегстве в Эквадор

Бывший сотрудник Федеральной службы охраны, охранявший дачу Владимира Путина в Крыму, сумел уволиться со службы и уехать в Эквадор. Он называет президента преступником и говорит, что выступает против войны в Украине. Репортаж о нём вышел на телеканале "Дождь".

Виталий Брижатый переехал с семьей в аннексированный Крым с Камчатки, устроился на службу в ОМОН, а затем — в ФСО инструктором-кинологом. Он охранял дачу Путина в посёлке Олива на южном берегу Крыма. По соседству расположены дачи бывшего президента России Дмитрия Медведева и главы ФСБ Александра Бортникова.

По словам Брижатого, Путин никому не доверяет, даже своей охране, которая может не знать, находится ли президент рядом или нет. "Людям могут сказать: "он отдыхает на этой даче", и все бегают, охраняют, а он может быть в другом месте", — утверждает бывший охранник российского президента.

По его словам, во время поездок Путина в Крым его прилёт анонсируется сразу в двух аэропортах — Севастополя и Симферополя, расстояние между ними больше 100 километров. Но президент при этом может прибыть другим транспортом, например морем. "Вот так человек боится за свою жизнь", — говорит Брижатый.

Он говорит, что разочаровался в президента после полномасштабного вторжения России в Украину. Сотрудникам ФСО запретили общаться с украинскими родственниками, гражданами США и Евросоюза и любыми людьми, выступающими против войны, под угрозой уголовного преследования, следует из его рассказа.

Его коллеги рассчитывали, что после войны, если Украина будет захвачена, им прибавится работы и появятся новые должности: "это же нужно будет там что-то охранять". Сам он попытался уволиться со службы, но его сначала не отпустили, одновременно пригрозив отправить на войну.

Он втайне от работы получил загранпаспорт. Его жена оформила вид на жительство в Эквадоре как квалифицированный работник. Брижатый сообщил работодателю, что теперь у него тоже есть ВНЖ, и закон запрещает ему находиться на службе в ФСО. После этого он был уволен. "Последняя фраза, которую я услышал, когда уходил: "удачи на фронте"", — рассказывает он.