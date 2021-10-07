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Ростуризм пообещал разработать маршрут по местам отдыха Путина

Ростуризм планирует разработать маршрут по местам, где отдыхает президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 октября. Утверждается, что на такую поездку есть спрос у граждан. Впрочем, в неё не планируют включать приписываемые президенту резиденции в Геленджике, Карелии и аннексированном Крыму.

"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну", — цитирует сообщение ведомства агентство РИА "Новости". Утверждается, что проект разработают ведущие туроператоры. Его рассмотрят на экспертном совете Ростуризма в этом году.

Многочисленные журналистские расследования приписывают президенту несколько постоянных мест отдыха. Издание “Проект” (признано российскими властями нежелательной организацией) рассказывало, что он много времени проводил в резиденции в Сочи и на бывшей даче Леонида Брежнева в аннексированном Крыму. РБК рассказывало о его резиденции на Валдае, рядом с которой землю купили его близкие друзья. Радио Свобода первым сообщило о приписываемом президенту дворце в Геленджике.

В Ростуризме эти точки, согласно сообщению пресс-службы, не рассматривают. В маршрут мест отдыха планируют включить "несколько регионов Сибири". Кремль называет отпуска президента там "обычными" и регулярно отчитывается о них. В отчётах говорится, что вместе с Путиным в Сибири проводит время министр обороны Сергей Шойгу.

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