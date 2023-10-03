Carlsberg отозвала у "Балтики" лицензию на все свои бренды

Один из крупнейших в мире производителей пива, датская компания Carlsberg, заявил об отзыве лицензий на все свои бренды у российской дочки, пивоваренной компании "Балтика". Производитель назвал это ответом на захват бизнеса государством, так он квалифицирует передачу управления российским подразделением Росимуществу.

"Балтика" владеет в России восьмью заводами, выпускающими пиво под более чем 50 торговыми марками, включая "Балтику", Tuborg, Kronenbourg, Žatecký Gus, "Арсенальное". Компания — второй по размеру производитель пива на российском рынке.

В июне была анонсирована продажа производителя за 200 миллионов евро неназванному покупателю. Сделка была сорвана указом президента России Владимира Путина, ввёдшим в российской компании внешнее управление.

В Carlsberg 3 октября заявили, что отказываются "быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающих незаконный захват бизнеса". "Балтике" разрешено использовать запасы и материалы для производства отозванных брендов до 1 апреля.

В сентябре "Балтика" обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с просьбой запретить датским владельцам расторгать с ней лицензионное соглашение на имеющиеся бренды, писала газета "Коммерсантъ". Компания попросила суд запретить Роспатенту вносить изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV, так как их потеря "причинит компании значительный ущерб". Суд в принятии обеспечительных мер отказал.

В 2022 году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров пива, писал "Коммерсантъ". Больше было только у турецко-бельгийской AB InBev Efes, 223,29 миллиона дал. Бельгийская компания ушла с рынка в апреле 2022 года, продав свою долю в российском бизнесе турецкому партнёру.

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