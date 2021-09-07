Военный переворот 5 сентября в маленьком мусульманском государстве Гвинейская Республика в Западной Африке, которое большинство людей вряд ли быстро найдут на карте мира, да еще и могут спутать с похожими по названиям странами Папуа-Новой Гвинеей, Гвинеей-Биссау и Экваториальной Гвинеей, все еще очень активно обсуждается и в России, и во всем мире. Причин две: то, что Гвинея обладает самыми большими после Австралии залежами бокситов (алюминиевой руды) на планете, и то, что в последнее время свергнутый гвинейский президент Альфа Конде все теснее дружил с Москвой и компанией "Русал". И недавно даже "обнулился", как уверены очень многие, с помощью российских партнеров – что, возможно, и стало одной из причин переворота.

5 сентября около 8 часов утра возле президентского дворца в гвинейской столице Конакри вдруг началась стрельба, а на окрестных улицах появились бойцы местного элитного спецназа, призывавшие население не высовываться из домов. Потом офицеры гвинейской армии во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя опубликовали видеообращение, где заявили, что арестовали 83-летнего президента Альфу Конде, отменили переписанную им недавно под себя Конституцию, распустили парламент и ввели в стране комендантский час.

Мятежники добавили, что президенту ничего не угрожает, и ему якобы даже дали свободно общаться с врачами. Позже в интернете распространились фото и видео, как Конде выводят из дворца. Где он сейчас – неизвестно.

Ставший новым правителем (официально – председателем "Национального комитета по примирению и развитию") Мамади Думбуя, когда-то служивший во французском Иностранном легионе, потом в обращении на государственном телеканале Radio Télévision Guinéenne объявил, что обязуется "победить коррупцию и улучшить качество жизни населения". Взять на себя тяжелое бремя власти, по словам Думбуя, его заставили вовсе не личные обиды (как писали некоторые издания), а "ужас политической ситуации, пороки судебной системы, попрание демократических принципов и крайняя политизация государственного управления в Гвинее".

Когда ситуация немного прояснилась, очень многие гвинейцы все-таки вышли на улицы – чтобы массово приветствовать переворот и его лидера Думбуя. Однако ООН, Африканский союз и почти все ведущие страны мира резко осудили действия мятежных военных и призвали их немедленно освободить низложенного президента.

История еще одного "обнуления"

Чем же так всех разозлил Альфа Конде? Выходец из исторически заметного и всегда игравшего в Западной Африке важную роль народа мандинка, бывший председатель Африканского союза, лидер входящей в Социнтерн основанной им партии "Объединение гвинейского народа", Конде в 2010 году стал первым за долгое время главой Гвинейской Республики, пришедшим к власти в результате демократических выборов (до этого один лидер путчистов там сменял другого). В октябре 2015 года Конде был переизбран на второй срок, получив абсолютное большинство голосов в первом туре.

Но в конце 2019 года в Гвинее начались долгие массовые протесты – сперва из-за неоднократных переносов очередных парламентских выборов, но в основном из-за того, что Альфа Конде представил проект новой Конституции, который позволял ему баллотироваться на третий и далее сроки. В уличных столкновениях с полицией накануне референдума по одобрению этих поправок только в столице Конакри погибли более 30 человек. Противники Конде, сторонники оппозиционных партий и общественные активисты выходили на улицы, поджигали автомобили и строили баррикады. Для разгона протестующих полиция применяла слезоточивый газ, а в некоторых местах и огнестрельное оружие.

В сам день референдума 22 марта 2020 года контролируемый государством главный в стране провайдер телекоммуникационных услуг Guinéenne de Large Bande объявил, что интернет и телефонная связь не будут работать в течение 36 часов "из-за плановых работ по техническому обслуживанию". В итоге, согласно официальным результатам, новая Конституция получила одобрение почти 90 процентов избирателей – на фоне яростных уличных манифестаций и полного бойкота со стороны оппозиционных партий.

А 18 октября 2020 года в Гвинее состоялись президентские выборы. После того как председатель местного ЦИКа объявил, что Конде лидирует, в столице опять начались беспорядки, в результате которых погибли еще десятки человек. Но 7 ноября 2020 года Конституционный суд Гвинеи окончательно провозгласил победителем Альфу Конде, который, по официальным данным, набрал почти 60 процентов голосов.

Друзья из России

Против "обнуления" Альфы Конде сразу высказались США, Китай, ЕС и Африканский союз – почти все, кроме России. При этом Кремль постоянно оказывал Альфе Конде на всех этапах различную поддержку.

Кстати, довольно тесные союзнические отношения связывали СССР и Гвинею еще в 20-м веке, во времена холодной войны (как, например, с Анголой, Мозамбиком или Эфиопией). После обретения независимости от Франции в 1958 году Гвинейская Республика по инициативе своего первого лидера Ахмеда Секу Туре на десятилетия стала на "социалистический путь развития", и на ее территории был даже построен стратегический аэродром для дальних бомбардировщиков советских ВВС.

Самое интересное – судя по очень многим публикациям и заявлениям, политическим консультантом Альфы Конде в процессе "обнуления" и переписывания им Конституции долгое время был гражданин России Виктор Бояркин, тесно связанный с компанией "Русал", имеющей очень большие активы и интересы в Гвинее.

Виктор Бояркин – очень примечательная личность. Агентство Bloomberg ранее писало о том, что в 80–90-е годы он был офицером Тихоокеанского флота СССР и ГРУ Генштаба ВС РФ, работал в США помощником российского военного атташе в Вашингтоне, а также в Мексике, после чего (с 2004 года, по официальной биографии) стал частным бизнесменом, занимавшимся торговлей оружием, а затем – начальником службы безопасности компании "Русал" и одним из главных советников ее основателя, миллиардера Олега Дерипаски. Это тот самый Бояркин, который фигурировал как "посредник" между Дерипаской и бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в истории о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. В 2018 году он был включен вместе с Дерипаской в американские санкционные списки.

О Викторе Бояркине рассказывали журналы Time и Forbes, например, о том, как Дерипаска и Бояркин участвовали в организации российской финансовой поддержки одной прокремлевской черногорской политической партии в преддверии выборов в Черногории в 2016 году.

До последних событий в Гвинее сам Виктор Бояркин всячески отрицал и то, что он как-то консультировал Альфу Конде, и то, что он продолжал до последнего работать на Олега Дерипаску (по его словам, он покинул "Русал" в 2016 году). Как уверяет Бояркин, все это было, но много лет назад, а примерно с 2016 года он трудится лишь на самого себя – как "частный консультант и лоббист для разных иностранных компаний и инвесторов в сфере добычи полезных ископаемых и гидроэнергетики".

Цена вопроса

Свергнутый президент Альфа Конде в 2017 году получил лично от Владимира Путина орден Дружбы, а в 2019-м был приглашен в Сочи на первый саммит "Россия – Африка", где был принят с особым почетом и удостоился личных переговоров с российским президентом с глазу на глаз. Детали их беседы никогда не предавались огласке. Однако ранее в том же году посол России в Гвинее Александр Брегадзе прямо высказался за изменение Конституции страны, сказав: "Конституция – это не догма, нужно адаптировать Конституцию к реальности, а не реальность к Конституции". А потом Брегадзе был назначен официальным представителем "Русала" в Гвинее.

Как напоминает РБК, Гвинейская Республика является вторым крупнейшим в мире производителем бокситов после Австралии (88 миллионов тонн в прошлом году). Запасы бокситов в Гвинее оцениваются в 7,4 миллиарда тонн. По оценке самого Олега Дерипаски, мировой рынок алюминия на 20 процентов зависит от поставок бокситов из этой страны. Экспортируются они в основном в КНР. На втором месте стоит Россия, на третьем – ОАЭ. При этом после новостей о перевороте 5 сентября стоимость алюминия на мировых рынках поднялась до 2 тысяч 761 доллара США за тонну, что превысило рекорд 2011 года.

Сразу после переворота лидер мятежников Мамади Думбуя заявил, что Гвинея под его руководством будет соблюдать все свои международные деловые обязательства и что "наши партнеры могут быть уверены, что их операции в стране продолжатся, как обычно".

Интересы и активы "Русала" в Гвинее велики. В частности, в городе Киндия компании принадлежит местная Compagnie des Bauxites de Kindia, в городе Фрия – глиноземный завод, а также комплекс по переработке руды Friguia Bauxite and Alumina Complex. Судя по данным из открытых источников, "Русал" в 2018 году начала эксплуатацию нового рудника Dian-Dian с мощностью добычи в 3 миллиона тонн бокситов в год.

В 2009 году военная администрация предыдущего гвинейского президента-диктатора Муссы Дади Камара угрожала пересмотреть лицензионные соглашения с иностранными добывающими компаниями и даже аннулировать подписанные с ними соглашения о приватизации, чтобы национализировать некоторые из них, в том числе и собственность "Русала" в городе Фриа. Здесь почти все местное население, около 120 тысяч человек, фактически прямо зависит от работы на российскую компанию – и регулярно жалуется на мизерные зарплаты и тяжелые условия труда при полном отсутствии возможности найти любую другую работу.

Однако в том же году по странному стечению обстоятельств Мусса Дади Камара получил пулю в голову в результате покушения, потерял речь и с тех пор живет за границей. А сменивший его в 2010 году Альфа Конде подписал с "Русалом" договор о продлении всех соглашений по разведке и добыче бокситов. Теперь же судьба всех иностранных, в том числе российских, экономических интересов и объектов в Гвинее оказалась, очевидно, в руках полковника Мамади Думбуя.