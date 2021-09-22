Час Путина. Галина Сидорова - о "выборах" без победителя

Часики тикают… Неизвестно, что хуже – президент, про которого и так давно известно, что многие связанные с его персоной "реальные события" на самом деле "консервы", запечатанные, чтобы в нужное время явить лидера народу посредством телевизора. Или президент, который гордится, что не умеет обращаться с мобильным телефоном; овладевший навыком ткнуть в кнопку по подсказке помощника; не дружащий с эпохой, не наблюдающий дат и часов?

На путинском лице застыло прошлое. Он и живёт-то в прошлом, пересматривает его, переиначивает по собственному вкусу, потому что настоящее, не говоря уже о будущем, просто не стыкуется с его представлениями о том, как всё должно быть устроено. Вот и возникают из небытия легенды об Александрах Невских или "освободительном походе" на Польшу в 1939-м. Но Россия, в которой Владимир Путин пока остаётся президентом, всё чаще показывает ему: страна не помещается в эти закоснелые представления. Потому и недавние "выборы" (точнее, "невыборы") получились такими же противоречивыми.

С одной стороны – в качестве "паровозов" – знакомые всё лица. Сергей Шойгу с таёжными "местами силы", идеей строительства сибирских городов-миллионников, в то время как в его родном Кызыле, как я недавно смогла лично убедиться, жителям не рекомендуют выходить на улицу в тёмное время суток, дабы избежать встречи с "лихими парнями", а новые дома для бывших детдомовцев сдают без канализации. Или Сергей Лавров, вещающий про пояса нестабильности (не путать с "поясом верности"), санитарные кордоны, козни Запада, "патриотизм сквозь века" и либеральные ценности, "подрывающие генетический код россиян".

С другой стороны – те, кого пришлось мухлежом утрамбовывать в необходимые для (не)конституционного путинского большинства проценты. Забавно вышло: косная, живущая в прошлом власть призвала на помощь технологии будущего. "Новые цифровые сервисы пригодились", – отрапортовала глава ЦИК Элла Памфилова ничего в этих сервисах не смыслящему Путину. Хотя, если уж быть точным, для нужного результата и здесь умельцам пришлось "поработать ручками". Лишь после 16-часовых усилий в привычном "ручном режиме" свершилось "чудо": в одномандатных округах Москвы, где в старом добром офлайне побеждали поддержанные "умным голосованием" оппозиционеры, в результате манипуляций с онлайн-голосами впереди оказались выдвиженцы власти.

Неприличная суета с подсчётами – естественное продолжение предвыборных метаний власти. На мой взгляд, не было у Кремля в ходе этой кампании особой уверенности. Власть боится. Боится, несмотря на то что, казалось бы, зачистила все очаги политического и гражданского сопротивления, записав инакомыслящее и думающее в "иноагенты", "нежелательные", "экстремисты" или просто упрятав за решётку. На самом деле диктатура – и путинский режим не исключение – всегда уверенность диктатора и его страх в одном флаконе. Это власть, сеющая собственный страх среди населения.

Власть опасается двух вещей: того, что люди думают, и того, что люди объединяются. Именно поэтому и разглядела главного своего врага в "умном голосовании". Неважно, какие шансы имелись у сторонников этой техники – пусть даже объединялись единственным доступным на конкретный исторический момент и не всем подходящим способом. Тем не менее, чтобы остановить объединение "умников", в ход были пущены все, даже порой взаимоисключающие "технологии". Сергей Кириенко настраивал подопечных мухлевать по-умному ("не то будет как в Беларуси"), мобилизовал своих "методологов" – и заодно запустил в Думу "Новых людей", как говорят, собственную будущую партию. Другие опричники, условные "володинцы", сделали ставку на "огонь по площадям", бомбили проверенными дедовскими способами: сейфы без задней стенки, вбросы пачками, "карусели"...

Но опытный диктатор, каковым Путин за два десятилетия пребывания у власти стал, всё равно нервничал. Ибо всегда держит в уме "чёрного лебедя". Например, в образе мальчика, который тихонько дунет на причудливую конструкцию из костяшек домино – и всё посыплется. Или булгаковского Кота-Бегемота, блудливо сующего лапу в шоколадную пирамиду в торгсине на Смоленском: выдернул плитку, отчего вся пирамида и рухнула.

Путин при голосовании отстал на семь дней. Россия при Путине отстала на десятилетия

Диктатор всегда подозрителен. Быть слугой диктатора, боящегося предательства со всех сторон, опасно даже для верных подданных. Оттого чиновный энтузиазм приобретает самые экзотические формы. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сплясал лезгинку на избирательном участке. Элла Памфилова чрезвычайно усердствовала, докладывая Путину о результатах. "На выборы в России были совершены беспрецедентные атаки, – пожаловалась глава ЦИК, в рабской манере отчитываясь перед начальством. – Благодаря усилиям организаторов, все системы выдержали, и удалось провести честное голосование". И добавила по-пионерски: "По степени прозрачности наша система – одна из самых прозрачных в мире".

Чтобы добыть "Единой России" проценты, позволяющие говорить о конституционном большинстве, "памфиловцам" действительно пришлось, что называется, натягивать сову на глобус. Но заискивающее поведение Памфиловой – это ещё и свидетельство понимания, что с выборами не всё так просто, что она в курсе: сидящий перед ней (на экране телевизора) Путин тоже это чувствует.

Нынешние "выборы" – гигантский шаг к нелегитимности режима. А значит, проиграл диктатор и его многочисленные подчинённые. Проиграл народ, который позволяет помыкать собой, покорно тянется в очередях, чтобы "оформить выбор", сделанный за него трясущимися за собственное будущее перед начальством чинушами. А начальство, в свою очередь, вибрирует перед вышестоящими – и так до верха пирамиды. Проиграла страна, превращающаяся в изгоя мирового сообщества, что подтверждает хотя бы недавний доклад о стратегии отношений ЕС с Россией и первая международная реакция на "самые прозрачные". Путин при голосовании отстал на семь дней. Россия при Путине отстала на десятилетия.

Галина Сидорова – московский журналист

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