Революции не случилось. Александр Рыклин - о суверенной Думе

Электоральной революции не случилось. Утром 20 сентября на выборах в Государственную думу после обработки 80 % бюллетеней уверенно побеждала "Единая Россия". По данным ЦИК, в ходе голосования по спискам партия власти набирает почти 50% голосов, КПРФ – около 20%, ЛДПР – 7,7%, "Справедливая Россия - За правду" – чуть больше 7%, "Новые люди" - меньше 6%. Голосование по одномандатным округам дало схожую картину. "Единая Россия" побеждает в 196 из 225 округов, КПРФ лидирует в 15 округах, "Справедливая Россия – За правду" – в 7. По предварительным результатам по одному мандату может достаться ЛДПР, партии "Яблоко", партии "Родина", "Партии Роста" и "Гражданской платформе".



Нынешний результат "Единой России" чуть хуже или чуть лучше, чем пять лет назад, но в любом случае складывается впечатление, что в новой Думе ей удастся сохранить конституционное большинство. 300 мандатов, похоже, они как-нибудь наскребут. Судя по всему, детищу заместителя главы кремлевской администрации Сергея Кириенко, партии "Новые люди" удастся сформировать фракцию, по крайней мере, пока она 5-процентный барьер преодолевает. Заметно слабее ожиданий выступила партия "Яблоко". Большинство экспертов хоть и не предрекали ей попадание в нижнюю палату парламента, но сходились во мнении, что результат старейшей демократической партии будет балансировать в районе 3%. То есть, не исключалась возможность того, что "Яблоко" добьётся госфинансирования, но надеждам этим не суждено было сбыться.

Из наиболее заметных интриг минувшей ночи – отсутствие до самого утра результатов электронного голосования в Москве в то время, как во всех регионах, где проходил этот эксперимент, они были обнародованы ещё вечером 19 сентября. Учитывая, что в Москве такую форму волеизъявления предпочли почти два миллиона человек, итог дистанционного голосования может серьезно скорректировать конечный результат. Исходя из результатов электронного голосования в других регионах, можно предположить, что корректировка эта окажется в пользу "Единой России".

Мощнейшая атака на "Умное голосование", судя по всему, сыграла свою роль. По крайней мере, об этом можно судить по предварительным итогам голосования в одномандатных округах. Впрочем, уровень фальсификаций на минувших выборах был таков, что удивляться особенно нечему.

По мнению большинства независимых наблюдателей и обозревателей, выборы 2021 года стали чуть не самыми грязными за всю путинскую эпоху. Власть продемонстрировала обществу фактически весь арсенал фальсификацй. "Карусели", недопуск на участки и кандидатов, и наблюдателей, вбросы бюллетеней, "титушки" на участках, отключения камер видеонаблюдения – эти характерные приметы российских выборов наюлюдателись отчётливо. Учитывая, на каком фоне проходил предварительный этап этого избирательного цикла, общая картина минувших выборов вырисовывается вполне отчетливо.

Уже сейчас многие комментаторы задаются вопросом – а чем же на самом деле была вызвана предвыборная истерика власти? Ведь ни соцопросы, ни эксперты в ходе прошедшей избирательной кампании не сулили Кремлю каких-то неразрешимых электоральных проблем. Их и не случилось. Зачем понадобились яростная борьба с "Умным голосованием", уголовные дела против неугодных политиков и выдавливание из страны лидеров оппозиции, силовой ответ на любую гражданскую активность? Раньше всё же в предвыборную пору прзидентская администрация пыталась создать иллюзию работающего гражданского общества, спокойно готовящегося к важному демократическому мероприятию. Силовиков просили не лютовать какое-то время, пропагандистов - умерить свой пыл и держаться в рамках приличий. Но нынче всё ровно наоборот.

Любой авторитарный (а уж тем более диктаторский) режим стареет вместе со своим лидером. С течением времени властная конструкция постепенно расшатывается, а турбулентность внутри неё нарастает. Периодическая перетасовка губернаторского корпуса или внезапные массовые отставки генералов связаны именно с этим фактором. Правителю кажется необходимым постоянно подпитывать весь государственный организм, что называется, "свежей кровью", не давать болоту застояться. Многие эксперты уверены, что администрация президента уже не играет определяющую роль в формировании внутренней политики страны: дескать, на смену пришли люди в погонах из профильных управлений ФСБ, а у этих ребят, как известно, методики иные.

Путину понадобится всеобщая мобилизация по всему периметру государственной конструкции

Важно понимать, что произошло это не само по себе, на вершине властной пирамиды посчитали, что новые времена требуют иных подходов. Отсюда и тренд на общее ужесточение. Однако у любой выборной эпопеи есть ещё один существенный слой, региональный. Выборы – это всегда смотр элит. В ситуации нестабильности провинциальных князьков и всю их челядь колотит отнюдь не меньше, чем обитателей высоких московских кабинетов. В так называемых электоральных султанах этот фактор отчетливо проявился уже к исходу второго дня голосования. К этому моменту девять регионов превысили пятидесятипроцентные показатели явки. В этом списке из некавказских регионов оказались только Тыва, Татарстан и Кемеровская область, а лидировала с показателем более 70%, разумеется, Чечня. Несложно предположить, что все эти результаты были просто нарисованы. Таким образом, уже к исходу 18 сентября интрига с голосованием по партийным спискам рассосалась. Стало понятно, что, если коммунистам и удастся улучшить свой результат пятилетней давности, то в любом случае много мандатов они у "Единой России" не откусят.

Есть ещё одна и, пожалуй, важнейшая причина, по которой эти выборы оказались столь важны для действующей власти, чо она пошла на окончательную стерилизацию депутатского корпуса. Новому составу Госдумы предстоит утверждать договоры и соглашения между Россией и Беларусью. Комментируя недавний раунд переговоров с Александром Лукашенко, которые вроде бы касались исключительно экономических вопросов, президент России совсем не случайно пробросил фразу о том, что, возможно, позднее речь пойдет о создании единого парламента. Подобного рода планы ещё не свидетельствуют о том, что Россия вот-вот поглотит Беларусь, однако понятно: создание реального Союзного государства – важнейший проект "позднего" Владимира Путина. Именно таким образом он, вероятно, собирается пролонгировать свои властные полномочия, чтобы остаться в истории собирателем русских земель, вождём, заложившим основы новой империи.

Путину понадобится всеобщая мобилизация по всему периметру государственной конструкции. Полностью выхолощенная Дума нужна ровно за этим – чтобы с Охотного ряда до подведомственного населения не доносилось никаких критических оценок или "иных точек зрения". В условиях масштабнейшего государственного переустройства все детали бюрократического механизма должны будут работать как часы, чтобы ни у кого и тени сомнения не возникло в перспективах ослепительного триумфа. Нынешний выборный цикл – важный этап на пути достижения главной цели правления Владимира Путина. Похоже, он преодолел очередной барьер весьма уверенно.

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Александр Рыклин – московский журналист



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