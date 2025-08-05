Часть Камчатки после землетрясения сместилась на два метра

Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения в конце июля сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток.

Такое вывод привёл во вторник региональный филиал Единой Геофизической службы РАН. В сообщении отмечается, что зафиксированные изменения можно сравнить с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в регионе Тохоку, в Японии.

Землетрясение на Камчатке, произошедшее утром 30 июля, стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах полуострова варьировалась от шести до семи и выше баллов. Землетрясение вызвало несколько волн цунами, в результате чего оказался частично затоплен порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид".

Угроза цунами объявлялась также на Гавайях и других островах в Тихом океане, Аляске, в Северной и Южной Америке, в Новой Зеландии, в Японии.

Позднее ученые зафиксировали первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Оно началось второго августа с выбросами пепла на высоту до четырех километров.

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