Группу обвиняемых в Беларуси по "польскому делу" выслали в Польшу

Троих из пятерых задержанных в Беларуси по так называемому делу Союза поляков выслали в Польшу, написала во вторник в Твиттере директор телеканала "Белсат" Агнешка Ромашевская.

В тот же день польский МИД сообщил, что Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева прибыли в Польшу ещё 25 мая.

По сведениям Ромашевской, перед пересечением границы всем троим выдали документы об освобождении и заставили подписать документы о запрете на въезд в Беларусь. Журналист и активист не признанного властями Союза поляков Андрей Почобут от выезда отказался. Также от освобождения в обмен на депортацию отказалась глава организации Анжелика Борис.

Супруга Почобута рассказала, что её мужу не дают лекарства от проблем с сердцем. Как отметила Оксана Почобут, лекарства были доставлены в Жодинский следственный изолятор, но её супругу их так и не передали, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

В марте прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды против Анжелики Борис и "иных лиц". Как утверждает следствие, с 2018 года подозреваемые организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия "по чествованию участников антисоветских бандформирований" времен Великой Отечественной войны, "совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества", напоминает "Настоящее время".

25 марта сотрудники силовых структур пришли домой к директору гражданской школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и к руководителю отделения Союза поляков в Лиде Ирене Бернацкой. В тот же день в Гродно задержали Андрея Почобута. Его жена сообщала, что в их квартире прошел обыск.

Ранее в марте Анна Панишева вернулась в Беларусь из Польши, после чего перестала выходить на связь. Она работала в Бресте. Анжелику Борис задержали в Гродно 23 марта.

Правозащитники признали всех задержанных по "польскому делу" политическими заключенными. Вменяемая им уголовная статья предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода: