В Минске задержаны технические сотрудники телеканала "Белсат"

В студию телеканала "Белсат" в Минске пришли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали технических работников. Причины задержания выясняются. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

В студии шла подготовка к записи ток-шоу "Каждый из нас". Ведущий программы Глеб Лободенко не задержан.

Источник Радио Свобода, знакомый с ситуацией, рассказал, что адрес студии в Минске не афишировался.

Телеканал "Белсат" был создан в 2007 году как подразделение Польского телевидения. Вещание ведётся через интернет и по спутнику из Варшавы на белорусском языке.

18 мая Комитет государственного контроля объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей издания Tut.by. В редакции и дома у журналистов пришли обыски. Задержаны более 10 сотрудников издания. Сайт Tut.by заблокировали.

"Белсат" и Tut.by освещали протесты после президентских выборов в августе 2020 года. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Светлану Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.