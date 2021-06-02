Часть "закона Димы Яковлева" могут распространить на всех иностранцев

Правительство России предлагает вводить санкции по так называемому "закону Димы Яковлева" в отношении любых иностранцев, а не только граждан США. Соответствующие поправки внесены в Государственную думу.

В среду документ был опубликован в базе данных нижней палаты парламента, отмечает "Интерфакс". Разработанные министрами поправки предполагают, что персональные ограничительные меры могут ввести в отношении граждан любых стран и лиц без гражданства, совершивших преступления против россиян, вынесших несправедливые приговоры гражданам России или нарушивших их права и "законные интересы".

Речь идёт о расширении таких санкций, как запрет на въезд в Россию, арест на российской территории финансовых активов, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, а также приостановка деятельности компаний, которые находятся под контролем попавшего под санкции.

В пояснительной записке к проекту при этом отмечается, что требования по "закону Димы Яковлева", которые касаются иностранного усыновления российских детей, не изменятся.

Закон, широко известный как "закон Димы Яковлева" или как "ответ на американский закон Магнитского", был принят в 2012 году. По нему, в частности, граждане Соединённых Штатов не могут выступать усыновителями в России.

Эксперты и усыновители говорили, что закон носит дискриминационный характер. К концу 2020 года число случаев усыновления иностранцами детей из России сократилось с 2012 года в 11 раз, отмечает "Коммерсантъ".