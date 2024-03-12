Частные клиники отказались делать аборт жительнице Петрозаводска

Жительница Петрозаводска не смогла сделать медикаментозный аборт ни в одной из в частных клиник города – их сотрудники ссылались на соответствующий запрет регионального Минздрава. об этом сообщает "Daily Карелия". Издание называет только имя пострадавшей – Любовь.
"Во всех клиниках отказывают, ссылаясь на запрет руководства, который они получили от Минздрава Республики Карелия. В Минздраве отрицают, что от них такая информация исходила," – рассказала жительница города журналистам.
Сделать местной жительнице аборт в итоге согласился только государственный перинатальный центр за 16 тысяч рублей. Предварительно ей необходимо сдать анализы, поговорить с психологом и выждать "неделю тишины". Однако, если срок беременности на тот момент будет около шести недель и более, медикаментозный аборт уже не сделают.
В нескольких городских клиниках журналистам "Daily Карелия" подтвердили запрет на проведение абортов. В некоторых – не только медикаментозных, но и обычных операций. Сотрудники клиник утверждают, что соответствующее распоряжение от Минздрава им поступило около месяца назад.
В самом ведомстве отрицают наличие запретов на аборты. Там ситуацию с отказом в медикаментозном аборте объяснили "отсутствием лицензий" у частных клиник, сославшись на приказ 2020 года о том, что процедура должна делаться в стационарных условиях.
- В начале ноября 2023 года запретить аборты в частных клиниках предложил патриарх Кирилл, также РПЦ настаивало на выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования.
- Российские власти активно обсуждают меры по ограничению прав женщин на аборт. В Госдуме обсуждалась возможность запрета проводить прерывание беременности в частных клиниках. От проведения абортов уже отказались частные клиники в Татарстане, Курской и Челябинской областях и аннексированном Крыму. В некоторых регионах ввели штрафы за "склонение к аборту".
- Эксперты в области медицины и демографии возражают, что ограничение доступности абортов не приведёт к увеличению рождаемости, но может повлечь за собой рост числа подпольных абортов, женской смертности и убийств детей. По мнению экспертов, для повышения рождаемости необходимо увеличение господдержки семей с детьми и повышение уровня жизни.
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