Опрос Russian Field: большинство россиян против запрета на аборты

Большинство россиян считают, что запрещать аборты в России не надо. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Russian Field.

По данным аналитиков группы, 67% опрошенных россиян не поддержали бы запрет на проведение абортов в России, 25% поддержали бы такое ограничение. Еще 8% затруднились с ответом или отказались отвечать на вопрос.



Мужчины чаще женщин поддерживают запрет на аборты в России: 28% против 22% - соответственно, отмечают исследователи.

По данным Russian Field, поддерживают идею запрета аборта участники опроса в основном с доходом ниже 40 тысяч рублей (32%), предпенсионного и пенсионного возраста, а также респонденты, у которых трое и более детей (31%), и россияне со средним специальным образованием (31%).



Большинство тех, кто выступает против запрета, это респонденты в возрасте до 29 лет (78%) с неполным высшим образованием (79%) с одним ребенком (72%), состоящие в отношениях (71%). Чаще всего отрицательно о запрете говорили участники опроса с доходом более 120 тысяч рублей (74%).

В начале ноября запретить аборты в частных клиниках предложил патриарх Кирилл. В декабре соответствующий законопроект был внесён в Госдуму, а на следующий день, 14 декабря, об абортах высказался президент России Владимир Путин.

В этой сфере "нужно действовать очень аккуратно", "права и свободы женщины должны соблюдаться", – сказал Путин в ходе прямой линии, сравнив антиабортную кампанию с антиалкогольной, которая привела к увеличению жертв от отравления суррогатами.

Против запрета проведения абортов в частных клиниках высказался и комитет Госдумы по охране здоровья. В комитете считают, что необходимо сохранить право россиянок на выбор врача и медицинской организации для проведения аборта.

В последние месяцы идея ограничить возможности прерывания беременности для увеличения рождаемости обсуждаются региональными и федеральными властями. В некоторых регионах ввели штрафы за "склонение к аборту" и запретили проведение процедуры в частных клиниках.