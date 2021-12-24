"А чихнуть-то в стране еще можно?"

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявляет, что руководству страны известны имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова. Но оно этих заказчиков покрывает. Путин отвечает ему: не знаем, но ищем. Как Муратов оценивает этот ответ? Как он оценивает другие ответы Путина на пресс-конференции, например касающиеся тотального "иноагентства" СМИ? Что он думает об ультиматумах, которые президент РФ ставит мировому сообществу? Как отвечает на критику своей Нобелевской речи в части темы Навального и компании Ив Роше? Сегодня Дмитрий Муратов - гость программы "Лицом к событию".

Ведущая Елена Рыковцева