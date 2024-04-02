Человечность или человечество? Александр Подрабинек – о подмене

Искажение смысла привычных слов и понятий – распространенная практика деспотических режимов. После долгого употребления новое понимание становится привычным, а на несоответствие первоначальному смыслу перестают обращать внимание. Так произошло с понятием "преступление против человечества", рожденным Нюрнбергским трибуналом по делу о нацистских преступниках.

Трибунал предъявил подсудимым обвинение по трем пунктам: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечества. К последним относились убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам. Убийства и прочие жестокости по своему характеру ничем не отличались от обычных общеуголовных преступлений, но были массовыми и совершались от имени и руками государства. Поэтому Устав Международного военного трибунала определял эти преступления как преступления против всего человечества (Crimes against humanity), то есть выходящие за рамки национальной юрисдикции. Трибунал считал, что серьезность и масштаб таких преступлений столь велики, что жертвами его становятся не только потерпевшие, но и все человечество. Именно человечество берет на себя функции обвинителя и создает международный суд. Человечество выступает здесь как субъект права, принимая на себя удар, нацеленный неким государством против уязвимой группы населения. Правосудие вершится от имени всего человечества. Причем независимо от того, являлись эти преступления нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет.

Такая трактовка этих преступлений сразу пришлась не по вкусу советскому руководству. Наднациональное правосудие оно рассматривало, и, пожалуй, не без оснований, как угрозу коммунистической диктатуре. Поэтому в СССР Crimes against humanity стали переводить не как "Преступления против человечества", а как "Преступления против человечности", то есть против гуманности.

Какое преступление можно назвать человечным?

Надо сказать, что английское humanity можно перевести на русский язык и как "человечество", и как "человечность". Сталинская юстиция не преминула этим воспользоваться. Это была очень ловкая манипуляция и многозначительная подмена понятий. Одной легкой небрежностью перевода была достигнута существенная идеологическая цель: международное сообщество не может никого судить, речь идет лишь о неоправданной жестокости преступлений.

Однако на самом деле всякому преступлению противно понятие "человечность". Какое преступление можно назвать человечным? В результате получилось совсем глупо: будто, например, геноцид – это преступление против человечности, а, например, изнасилование или убийство – нет, это уже не преступление против человечности, то есть вполне себе человечное, гуманное преступление.

Временем появления термина "преступление против человечества" считается 24 мая 1915 года – день издания совместной декларации стран Антанты, посвящённой геноциду армян. В ней действия Османской империи характеризовались как "преступления против человечества и цивилизации".

В Римском статуте Международного уголовного суда международное преступление определяется как "международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения государством международного обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается как преступление перед международным сообществом в целом".

26 ноября 1968 года Генеральная Ассамблея ООН приняла "Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества". У советской власти тогда не хватило духу подменить и здесь "человечество" на "человечность". Конвенция до сих пор висит на сайте ООН в правильном переводе. Не удалось подменить понятие и в Уголовном кодексе 1996 года. Там до сих пор остается глава 34 "Преступления против мира и безопасности человечества".

Подмена понятий, совершенная больше 70 лет назад, оказалась очень живучей. Советская интерпретация "преступлений против человечества" укоренилась и в современной России. Что вполне естественно. Международный уголовный суд в Гааге уже объявил о будущих кандидатах на скамью подсудимых. Понятно, что эти кандидаты предпочитают обсуждать меру гуманности своих деяний, а не ответственность за преступления против всего человечества.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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