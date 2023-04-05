Следующая – Гаага. Эфир в 18:05

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Международный уголовный суд

Что означает ордер на арест Путина? Обсуждают Глеб Богуш и Илья Шаблинский

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по подозрению в военном преступлении – незаконной депортации детей из Украины. Почему именно этот эпизод был выбран международным правосудием? Каковы юридические и дипломатические последствия этого решения для России? Может ли быть арестован и выдан Путин, и пойдет ли он путем Милошевича?

Гости Сергея Медведева – кандидат юридических наук, специалист по международному праву Глеб Богуш и профессор, доктор юридических наук Илья Шаблинский. Эфир в 18:05.

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