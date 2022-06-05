Человек класса "В". Елена Сорокина – об антивоенной волне

Мы сейчас с вами стоим на пороге самой, возможно, массовой волны эмиграции из России. Зарубежные эксперты говорят о том, что "этот кошмар" в Украине быстро не закончится и, скорее всего, обернётся "войной на истощение". Генеральный секретарь НАТО призвал страны – члены альянса готовиться к поддержке союзников длительное время. В России вовсю идёт скрытая мобилизация, которая, несомненно, увеличит поток граждан, несогласных воевать с Украиной по политическим, моральным или этическим причинам, за границы страны. С начала интервенции в Украину из России уехало, по оценкам разных экспертов, по политическим мотивам до 300 тысяч человек.



Эту волну, возможно, в будущем будут называть антивоенной. Напомню, что русские за свою историю пережили несколько волн эмиграции: волна после революции 1917 года, которую принято называть "волной белой эмиграции", волна Второй мировой войны 1940–1945, волна отъезда евреев и "перебежчиков" из СССР в 1960–1980-е, экономическая волна 1990–2000-х и, в последние десятилетия, так называемый путинский исход. За время правления Владимира Путина, по данным исследователей "Такие дела", из страны уехало до 5 миллионов человек. Этот поток существенно увеличился во второй отрезок правления президента России. Конечно, причины отъезда у всех были разные, однако волны интенсивности неразрывно связаны с политическими событиями: с аннексией Крыма, "Болотным делом", разгромом оппозиционного движения Алексея Навального.

Радость, которую мечтают испытать Путин и его компания, – увидеть эмигрантов несчастными

Характерной чертой русской диаспоры является ее разобщенность и, я бы сказала, отсутствие сочувствия друг к другу, как в фильме "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. С одной стороны, это можно объяснить тем, что "новый эмигрант" самим фактом своего отъезда из страны поставлен в очень сложную жизненную ситуацию, он часто теряет социальный статус, карьерное развитие, все контакты. Он становится человеком группы "В" и должен по новой доказать свою состоятельность, не имея на первых порах никаких связей, языка страны пребывания, психологической поддержки. Нередко российское образование и предыдущий профессиональный опыт обнуляются. Плюс дети на плечах, которым нужно учиться и адаптироваться в новой среде. В общем, как правило, в такой ситуации не до сантиментов, сочувствия, поддержки и помощи соотечественникам.



Любопытно, что представители каждой новой волны эмиграции получают от "старых", бывалых эмигрантов упреки и подозрения. То потомки "белоэмигрантов" подозревают новых эмигрантов в том, что они "пропутинские" или "прокремлёвские", в том, что они несут "коммунистическую заразу" в западные страны. Я сама с такими случаями сталкивалась. Например, сейчас в российской диаспоре активно обсуждается вопрос о том, почему представителей новой антивоенной волны эмиграции, среди которых много журналистов и творческой интеллигенции, награждают премиями, почему они получают работу в местных СМИ, гуанитарных фондах, ведущих университетах Европы. Критикуют, скажем, решение вручить премию имени Вацлава Гавела бывшей сотруднице Первого телеканала Марине Овсянниковой: мол, где же справедливость, надо бы отмечать тех, кто давно уже борется с "преступным режимом"... Но если вы хотите, чтобы в России наконец-то началась борьба за свободу слова и сопротивление действующему режиму, то любые ростки такого движения надо поощрять.

Вообще известная проблема эмиграции – постоянно сравнивать себя с остальными: "Почему он? Почему его выбирают? Почему не меня? Я больше заслуживаю". Это психологическое состояние использовалось сотрудниками КГБ с советских времён. "Служба "А", отвечавшая за дезинформацию за рубежом (на сленге чекистов "активные мероприятия"), распространяла о видных эмигрантах грязные слухи и сплетни. Управление "К", внешняя контрразведка, занималось в основном разоблачением "двойных агентов", но также должно было выявлять перебежчиков и несанкционированные контакты советских граждан за границей с эмигрантской средой.

Для того чтобы нам всем выжить здесь и стать политической силой, влияющей на процессы в России, надо прекратить распри и взаимные обвинения вроде "А я пойду посмотрю, что они восемь лет назад делали". Надо научиться проявлять друг к другу сочувствие перед лицом общей беды. Мой главный совет новым эмигрантам: не откладывайте свою жизнь "на потом". Учите язык, получайте образование в новой стране, ищите работу, общайтесь и заводите друзей. Радость, которую мечтают испытать Путин и его компания, – увидеть эмигрантов несчастными. Но мы лишим Кремль этого удовольствия.

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии



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